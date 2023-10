Monero e Avalanche preparados para aumentar a volatilidade à medida que os touros dominam os mercados de criptografia

A última mudança do Bitcoin de menos de US$ 30 mil para US$ 35 mil mostra as grandes flutuações que o mundo das criptomoedas testemunha. No entanto, seguir as principais tendências pode não ser suficiente para rastrear os movimentos de algumas moedas digitais.

Entretanto, identificar projetos a observar pode ser tão fácil como encontrar ativos que apresentem uma volatilidade elevada, juntamente com diferentes fatores de desencadeamento de preços. Vamos explorar o que Monero (XMR) e Avalanche (AVAX) podem ter para investidores oportunistas prontos para enfrentar a volatilidade esta semana.

Monero

Monero (XMR) mudou de mãos a US$ 158,23 nesta publicação, ganhando 1% no último dia. No entanto, manteve uma posição de alta nos últimos sete dias, subindo 5,62% no seu gráfico semanal. Enquanto isso, a jornada ascendente tem sido com altos e baixos.

XMR 1-day chart on coinmarketcap

O token de privacidade testemunhou alta atividade comercial nas últimas sessões, com mudanças imprevisíveis de volatilidade. No entanto, o atual aumento de preços e a notável volatilidade podem oferecer vários níveis de entrada para negociações que procuram oportunidades para executar posições longas.

Avalanche

Avalanche (AVAX) está entre os principais rivais do Ethereum. Entretanto, a moeda digital atraiu comerciantes com os seus recentes movimentos de preços. Suas oscilações de preço fizeram com que subisse cerca de 20% no mês passado. AVAX foi negociado a US$ 10,73 até o momento, após um salto de 7,10% em 24 horas.

AVAX 1-day chart on coinmarketcap

O gráfico de preços do Avalanche mostra que o alt pode estar se preparando para rompimentos em qualquer direção. Embora possa testemunhar altos ou baixos significativos, John Wu, do Ava Labs , revelou que o ecossistema tem vários desenvolvimentos em andamento. Atualizações adicionais provavelmente resgatarão a AVAX de suas ações laterais, acolhendo movimentos ascendentes de preços.

Perspectivas do mercado criptográfico

Os touros continuam a dominar o setor de ativos digitais, com o valor de mercado global de criptomoedas ganhando cerca de 10% no último dia, para US$ 1,27 trilhão.

#Bitcoin is currently showing a lot of strength.



The price rallied from $26K to $35K in less than a week. A potential continuation to $40-45K seems likely in the coming 2-4 weeks.



Do you need to FOMO?



No, just buy dips.



They'll come. Take it easy. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 24, 2023

Enquanto isso, os analistas aconselham os entusiastas a comprarem quedas, pois acreditam que o mercado ampliará a alta atual, prevendo uma meta de US$ 40 a US$ 45 mil para o Bitcoin nas próximas duas semanas. Isso fará com que as altcoins, incluindo Monero e Avalanche, registrem aumentos de preços impressionantes nas próximas sessões

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.