O preço das ações do Santander forma um padrão triplo antes dos lucros

O preço das ações do Banco Santander (BME: SAN) estará em destaque esta semana, enquanto a empresa publica seus resultados trimestrais. A ação recuou recentemente, sendo negociada a € 3,42, uma queda de mais de 10% em relação ao nível mais alto deste ano. Está pairando perto do seu nível mais baixo desde 1º de outubro.

Lucros do Santander à frente

A temporada de lucros está ganhando impulso. Nas últimas duas semanas, grandes empresas americanas como JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs publicaram resultados financeiros mistos. E na terça-feira, os lucros do Barclays superaram as estimativas por pouco.

O Banco Santander, o quarto maior banco europeu em ativos, apresentará os seus resultados na quarta-feira. Tem mais de 1,7 biliões de euros em activos, o que o torna apenas menor que o HSBC, o BNP Paribas e o Credit Agricole. Possui mais de 164 milhões de clientes totais e 99 milhões de ativos.

O Santander é principalmente um banco global com operações em vários países como Espanha, Brasil, Polónia e México, entre outros. É um dos três principais bancos em 9 dos seus principais mercados. Essa diversificação tem prós e contras. O maior desafio está relacionado com alguns dos seus principais mercados, como a Argentina, que atravessa um grande colapso económico.

Tal como outros bancos, o Santander beneficia de taxas de juro elevadas nos seus principais mercados. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas para um máximo histórico de mais de 4%. A implicação é que a empresa está ganhando mais margem de juros líquida.

https://www.youtube.com/watch?v=UKnwxJK-SI8&pp=ygUaZXVyb3BlYW4gY2VudHJhbCBiYW5rIGNuYmM%3D

Os resultados mais recentes mostraram que a margem financeira da empresa aumentou para 20,9 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano. O rendimento bruto disparou para 28,2 mil milhões de euros, enquanto o seu resultado operacional líquido foi de 15,755 mil milhões de euros. O lucro antes de impostos caiu para 5,1 mil milhões de euros. Os lucros do Santander saltaram para 2,7 mil milhões de euros no último trimestre.

O desafio para o Santander é que a economia europeia está a recuperar a um ritmo mais lento. Isto é importante porque a empresa ganha a maior parte do seu dinheiro na Europa. A América do Sul, a outra grande parte do seu negócio, também não está a recuperar a um ritmo acelerado.

Previsão do preço das ações do Banco Santander

Gráfico SAN por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações do Santander formou um padrão triplo. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos padrões mais pessimistas. O decote deste modelo está a 3,3325€.

As ações do Santander também caíram abaixo das médias móveis exponenciais (MME) de 50 e 100 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) deslocou-se abaixo do ponto neutro de 50. Portanto, a perspectiva para as ações é de baixa antes dos lucros.

Se isso acontecer, o próximo nível chave a observar será de €3,00, o nível mais baixo em 26 de junho. Se isso acontecer, significa que a ação poderá cair mais de 11,71%. Esta visão será confirmada se passar abaixo do decote em € 3,3325.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.