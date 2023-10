Avaliando o potencial rompimento de alta de Cardano à medida que ADA imprime padrão de cunha descendente

O token digital Cardano (ADA) registrou ações de alta quando o mercado de criptografia lançou uma ampla recuperação na semana passada. A altcoin subiu dos mínimos de US$ 0,247 de 19 de outubro para seu preço atual de US$ 0,280, após altas sustentadas nos últimos seis dias.

ADA 7-day chart on Coinmarketcap

Consequentemente, a ADA subiu mais de 14% no seu gráfico de sete dias. O desempenho permanece impressionante, apesar do altcoin estar longe de seu ATH de US$ 3,10 de 2 de setembro de 2021.

Enquanto isso, Cardano parece pronto para estender suas atuais tendências de alta, pois exibe sinais de alta. A altcoin criou um padrão de cunha descendente, destacando as próximas tendências de alta para moedas digitais. A configuração confirma que os touros têm superado constantemente os ursos, muitas vezes levando a um rompimento de alta.

No entanto, os traders devem considerar a linha de tendência superior ao negociar este padrão. Uma quebra além da linha, que apresenta uma oportunidade de compra lucrativa, confirmará o iminente rompimento de alta.

Níveis de suporte e resistência de Cardano

Source – TradingView

Os últimos movimentos de preços da ADA estabeleceram US$ 0,25 como um suporte confiável. A área de valor tem sido crucial para as oscilações do token, confirmando a sua importância.

Enquanto isso, a criptografia tem uma resistência inicial substancial em US$ 0,30, o que permanece vital, pois serviu anteriormente como nível de suporte do ADA.

A Linha de Convergência e Divergência de Médias Móveis suporta subidas de curto prazo para ADA à medida que oscila além da Linha de Sinal MACD. Além disso, o Índice de Força Relativa oscilou acima de 55, sugerindo força de alta.

No entanto, Cardano apresenta tendência de baixa ao avaliar sua estrutura de médio e longo prazo. Os entusiastas devem ser cautelosos e considerar oportunidades de curto prazo.

A configuração da cunha descendente e os indicadores positivos confirmam um potencial aumento de curto prazo para ADA. Os traders podem ter que observar o suporte em US$ 0,25 e a resistência em US$ 0,30 ao avaliar o potencial de rompimento do token.

Um movimento abaixo da posição de $ 0,25 fará com que o ADA atinja o próximo suporte em $ 0,22, enquanto subidas sólidas além de $ 0,30 podem proporcionar uma navegação tranquila até o obstáculo de $ 0,42.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.