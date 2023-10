Retiradas de criptomoedas da Binance temporariamente indisponíveis, problemas técnicos

A gigante de troca de criptografia Binance anunciou uma suspensão temporária nas retiradas de criptografia devido a problemas técnicos.

Esta interrupção inesperada ocorre num momento em que o mercado de criptomoedas está fervilhando de atividade, registrando um impressionante volume de negociação de US$ 100 bilhões em todas as plataformas no mesmo dia.

Binance enfrentando alguns problemas técnicos

Em um tweet, a Binance e seu CEO reconheceram o problema, afirmando: “Estamos enfrentando um problema técnico com retiradas de criptomoedas. Como resultado, elas estão temporariamente indisponíveis enquanto nossa equipe trabalha na correção. As retiradas Fiat estão disponíveis e funcionando. Todos os fundos são SAFU. Pedimos desculpas pelo inconveniente e atualizaremos o progresso.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

A última retirada de criptomoeda registrada de uma das contas Ethereum da Binance ocorreu às 10h45 UTC. A Binance garantiu a seus usuários que seus fundos estão seguros, enfatizando o status “SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Este desenvolvimento ressalta a importância da estabilidade técnica e da confiabilidade na indústria de câmbio de criptomoedas. À medida que o mercado criptográfico continua a registar um rápido crescimento e elevados volumes de negociação, torna-se imperativo que as bolsas garantam que os seus sistemas possam lidar com o aumento da carga sem interrupções.

A Binance, conhecida por suas fortes medidas de segurança, está trabalhando ativamente para resolver o problema. Entretanto, os levantamentos fiduciários permanecem inalterados, permitindo aos utilizadores gerir os seus activos sem obstáculos.

O compromisso da Binance com a transparência e a segurança é evidente na sua resposta rápida a este problema técnico.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.