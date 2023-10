Previsão de preço do BNB enquanto altcoins se preparam para consolidação lateral

O mercado de ativos digitais navega por sinais de alta à medida que o Bitcoin explora máximos após seu último salto surpresa para além de US$ 35 mil. Enquanto isso, a Binance Coin está se recuperando depois de ultrapassar o obstáculo crucial de US$ 220.

Analistas de criptografia acreditam que o Bitcoin pode atingir US$ 37 mil. Embora as altcoins imitem as ações de preços do termômetro, Michael van de Poppe acredita que as altcoins poderiam testemunhar uma consolidação lateral antes de seguirem a trajetória ascendente do BTC.

Vamos avaliar as perspectivas atuais e o futuro potencial da Binance Coin enquanto os entusiastas aguardam os próximos desenvolvimentos no mercado de criptografia.

Preço do BNB continuará em alta

A Binance Coin foi negociada a US$ 225,26 nesta publicação, após uma recuperação recente que a viu superar a região de US$ 200 a US$ 220, onde se consolidou por quase 90 dias. O último aumento do impulso de compra impulsionou o alt de US$ 210 para US$ 238 entre 19 e 24 de outubro.

No entanto, a recuperação atraiu a realização de lucros por parte dos investidores, provocando uma queda de aproximadamente 7% em relação aos actuais níveis de preços. Quedas contínuas farão com que o BNB teste novamente a barreira de suporte em US$ 220, à medida que o RSI atinge o neutro-50.

Isso pode renovar a força altista e oferecer aos investidores marginalizados a chance de comprar a moeda. Isso pode acolher um aumento sólido para superar a resistência em US$ 228, estendendo-se potencialmente em direção ao obstáculo de US$ 253. Tal movimento levará a um aumento de 15% no preço da Binance Coin.

Além disso, o procedimento de gravação automática da Binance continua a reduzir o fornecimento de tokens do BNB, o que acabará por impulsionar o desempenho de longo prazo da Binance Coin.

Embora a Binance Coin exiba uma postura ascendente à medida que o mercado amplo mostra alta, o impulso repentino de vendas pode prejudicar a potencial tendência de alta. A baixa ampliada que arrasta o BNB para baixo do suporte crucial de US$ 220 pode catalisar uma queda para US$ 211.

Uma vela de 24 horas fechando abaixo de US$ 211 cancelará a narrativa positiva da Binance Coin, possivelmente acolhendo os mínimos de US$ 202 alcançados em 9 de outubro.

No entanto, os entusiastas devem acompanhar a evolução ampla do mercado para avaliar a direção potencial do BNB nas próximas sessões.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.