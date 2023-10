Previsão de preço Solana (SOL) após a integração IoTeX

O preço de Solana (SOL) continuou sua recuperação recente com Sam Bankman-Fried (SBF) assumindo a posição e mais desenvolvedores migrando para o ecossistema. SOL saltou para um máximo de US$ 34 esta semana, o nível mais alto desde outubro de 2022. Ele disparou mais de 402% em relação ao nível mais baixo deste ano, tornando-se um dos melhores desempenhos do setor.

IoTeX integra-se com Solana

Solana foi o garoto que mais retornou este ano, à medida que os investidores superam o colapso da FTX e da Alameda Research. Seu colapso foi notável porque o império da SBF detinha muitos tokens SOL.

Agora, ainda há preocupações de que a FTX Estate irá em breve despejar milhões de tokens SOL no mercado. Recentemente, no entanto, a propriedade decidiu apostar tokens no valor de mais de US$ 122 milhões na tentativa de extrair o máximo valor.

Ao mesmo tempo, Solana ainda observa fortes integrações entre os desenvolvedores. A integração mais recente foi com a IoTeX, uma plataforma líder com foco em Internet das Coisas (IoT).

Como parte dessa integração, Solana alimentará a Rede de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) da IoTeX, que está na interseção da indústria física e de criptografia. Isso é feito aproveitando incentivos simbólicos para implantar e manter uma rede de infraestrutura fornecida pela comunidade. Isso será feito usando W3bstream, uma plataforma de infraestrutura de computação off-chain verificável.

IoTeX's W3bstream has integrated with @Solana.



Developers can now harness r3al world data and build #DePIN dApps that impact everyday lives.



Here's what the integration means. 🧵👇https://t.co/obWzNltEIQ — IoTeX (@iotex_io) October 26, 2023

A IoTeX se junta a outros players que abraçaram Solana nos últimos meses. Um deles é o Helium, uma rede que fornece hotspots descentralizados em todo o mundo.

Solana ainda possui um ecossistema DeFi ativo. Os dados mostram que seu ecossistema DeFi tem um valor total bloqueado (TVL) de mais de US$ 378 milhões. No seu auge, tinha milhares de milhões em ativos, à medida que os investidores aplaudiam a sua rápida velocidade e a redução dos custos de transação. Os maiores players nas plataformas DeFi de Solana são Marinade Finance, Jito e Solend.

Previsão de preço Solana

Gráfico SOL por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da criptografia SOL teve uma forte recuperação nos últimos meses. Agora saltou para o ponto mais alto desde outubro do ano passado. O preço atual de US$ 32,58 é importante, pois também foi o nível mais alto em 14 de julho.

Solana saltou acima das médias móveis de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 e 100 dias. Mais importante ainda, formou o que parece ser um padrão de xícara e alça, o que é um sinal de alta.

O MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) passaram para o nível de sobrecompra. Portanto, o preço de Solana provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam o principal ponto de resistência em US$ 40. A alternativa é onde a moeda recua para o suporte principal de US$ 25,28, a maior oscilação em 15 de agosto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.