Anthony Pompliano – o fundador da Pomp Investments permanece super otimista em relação ao Bitcoin, embora ele já tenha subido acentuadamente nas últimas semanas para atingir o nível de US$ 35.000.

A opinião otimista de Pompliano sobre o Bitcoin

O investidor milionário vê o BTC como o “banco central mais disciplinado do mundo”.

Ele está convencido de que a criptomoeda é bastante indiferente aos acontecimentos geopolíticos. O Bitcoin tende a crescer explosivamente em mercados altistas – uma tendência que Pompliano disse à CNBC em uma entrevista recente provavelmente não mudará tão cedo.

A demanda global pela criptomoeda permanecerá intacta mesmo se o governo dos EUA tomar medidas para proibir o Bitcoin, acrescentou. Pompliano está otimista quanto à possibilidade de que a Comissão de Valores Mobiliários em breve dê luz verde a um ETF Spot Bitcoin, especialmente porque empresas como a BlackRock estão pressionando por isso.

Além disso, as taxas mais elevadas, segundo Anthony Pompliano, são apenas temporárias e a maior criptomoeda do mundo beneficiará ainda mais quando o Federal Reserve adotar uma política monetária mais flexível.

Em termos simples, o empreendedor americano enxerga um grande futuro para o Bitcoin, o que provavelmente será um catalisador significativo para outros tokens, incluindo aqueles como Shiba Memu, considerando que o BTC é praticamente um líder do mercado de criptomoedas.

Shiba Memu depende de inteligência artificial

Portanto, já estabelecemos que Shiba Memu é um nome no mundo das criptomoedas. O que torna isso ainda mais interessante é que este projeto em ascensão também o expõe à inteligência artificial.

De acordo com o whitepaper publicado em seu site, Shiba Memu pode usar inteligência artificial para criar conteúdo promocional que é então distribuído automaticamente por toda a Internet – novamente graças à IA.

É por isso que se descreve como uma “potência de marketing” tão produtiva ou eficiente quanto uma centena de agências de marketing juntas.

Agora, no que diz respeito à parte criptográfica desta história, tudo o que ela representa é impulsionado por sua moeda nativa de meme, o “SHMU”, que atualmente está sendo vendido por $0,0365 na pré-venda em andamento.

Outro fato interessante: o preço da moeda Shiba Memu aumenta uma vez a cada 24 horas – o próximo aumento é esperado daqui a duas horas.

SHMU se beneficiará do próximo painel de IA

Observe que SHMU é uma moeda meme em sua essência. Trata-se de um mercado que valia cerca de 20 mil milhões de dólares no final do ano passado, contra nem um centavo no início da pandemia.

Portanto, além do mercado de inteligência artificial que o Statista prevê atingirá US$ 2,0 trilhões até 2030 – um aumento de cerca de dez vezes a partir de agora – investir em Shiba Memu posiciona você para se beneficiar também do rápido crescimento no mercado de moedas meme.

Após a pré-venda, SHMU encontrará o seu caminho para exchanges de criptomoedas proeminentes que tendem a ser um catalisador para a valorização dos preços, uma vez que essencialmente aumenta o acesso a uma criptomoeda e, por extensão, a sua procura.

Shiba Memu lançará em breve um painel de IA que deverá ampliar a utilidade de sua moeda meme também. Para mais detalhes, visite o site do projeto aqui.

Ventos favoráveis do Bitcoin podem ajudar Shiba Memu

Por último, como prevê Anthony Pompliano, o Bitcoin provavelmente irá avançar ainda mais, apoiado não por um, mas por um monte de ventos favoráveis que devem ocorrer um após o outro.

A SEC decidiu na semana passada que não apelará de uma decisão judicial anterior que dizia não haver motivos adequados para não permitir que a Grayscale transformasse seu fundo de bitcoin em um ETF de bitcoin.

Foi mais uma grande vitória para o mercado de criptomoedas, pois isso aproximou os Estados Unidos do seu primeiro ETF de Bitcoin no mercado à vista, algo que a investidora influente Cathie Wood afirma que poderia elevar o preço do Bitcoin para bem acima de 1 milhão de dólares nos próximos dez anos, à medida que continua a atrair investimentos institucionais para a criptomoeda.

Como mencionado anteriormente, se o BTC realmente se recuperar de forma tão agressiva, é concebível que seus pares como o Shiba Memu (SHMU) também se beneficiem de suas ondulações de longo alcance.

Você pode visitar o site do Shiba Memu para saber mais sobre como investir no SHMU em etapas simples.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.