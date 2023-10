As moedas meme e criptomoedas de jogos prosperaram durante o atual mercado em alta das criptomoedas. Pepe, a moeda meme lançada recentemente, aumentou em mais de 80% em relação ao seu nível mais baixo em outubro. Esse rali a torna uma das criptomoedas de melhor desempenho.

Outras criptomoedas na indústria de jogos também se recuperaram. O token Gala atingiu uma máxima de US$ 0,02200, o ponto mais alto desde 14 de agosto. Subiu mais de 72% em relação ao mínimo acumulado no ano. Da mesma forma, Axie Infinity (AXS) e Decentraland (MANA) dispararam mais de dois dígitos nas últimas semanas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Esta alta está em linha com o desempenho de outras criptomoedas. O Bitcoin subiu do mínimo da semana passada de US$ 24.800 para mais de US$ 34.000. Da mesma forma, o preço do Ethereum voltou a subir para mais de US$ 1.800. Outras criptomoedas de alto desempenho são Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) e Render.

Esperanças de um Spot Bitcoin ETF

Copy link to section

O Bitcoin e outras criptomoedas tiveram um bom desempenho em um período difícil no mercado financeiro. Embora essas moedas tenham disparado, as ações e títulos americanos despencaram.

Os índices S&P 500 e Nasdaq 100 mergulharam para a zona de correção, enquanto os rendimentos dos títulos de 30 e 10 anos dispararam para os níveis mais elevados em anos.

A principal razão para a alta é a esperança contínua de que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aprove o próximo ETF Bitcoin. Empresas como Franklin Templeton, Blackrock e Invesco fizeram propostas de ETF.

Os analistas acreditam que um ETF Bitcoin à vista desbloqueará mais entradas para o Bitcoin à medida que os investidores institucionais alocam parte de seu capital para o Bitcoin, que superou o ouro na última década.

O Bitcoin também teve um rali à medida que os investidores continuam preocupados com o aumento da dívida dos Estados Unidos e dos rendimentos dos títulos. Os Estados Unidos acumularam mais de US$ 33,6 trilhões nas últimas décadas. Com o aumento dos rendimentos dos títulos, os Estados Unidos agora estão gastando mais de US$ 800 bilhões em pagamentos de dívidas.

Portanto, há um sentido em que os investidores acreditam que o Bitcoin é um porto seguro, uma vez que é frequentemente visto como uma alternativa digital ao ouro.

A venda de tokens Memeainator continua

Copy link to section

Enquanto isso, a recente recuperação do token Pepe enviou muitos investidores para moedas meme alternativas. Além disso, Pepe veio do nada para atingir um valor de mercado de mais de US$ 470 milhões. Ao longo do caminho, a moeda meme, que não tem utilidade real, criou muitos milionários.

Um desses tokens é o Memeainator, uma moeda meme que pretende ser o melhor token do setor. Embora seja uma moeda meme, os desenvolvedores pretendem que a incorporação de inteligência artificial seja útil.

A demanda por esse token está crescendo, como evidenciado pela venda de tokens. Os desenvolvedores já arrecadaram mais de US$ 949 milhões e estão se aproximando rapidamente de sua meta inicial de mais de US$ 1,2 milhão. Você pode comprar o token MMTR aqui e ler seu whitepaper detalhado aqui.

No futuro, os desenvolvedores pretendem construir um ecossistema completo composto por uma plataforma de jogos e negociação NFT.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.