O preço do Metacade (MCADE) registrou uma recuperação sólida nas últimas semanas, à medida que as esperanças de um ETF de Bitcoin no mercado à vista aumentaram. O token também disparou à medida que a Metacade continuou a firmar parcerias com algumas das maiores plataformas da indústria de criptomoedas. Depois de cair para $0,0046 no início de outubro, o Metacade subiu para uma alta de $0,0073, o que representou um aumento de 70%.

As parcerias do Metacade continuam

Metacade, assim como outras criptomoedas, comemorou os eventos recentes que viram o Bitcoin subir de $24.800 para mais de $35.000. Conforme subia, o BTC ultrapassou o importante nível psicológico de $30.000 e também saltou acima do nível-chave de $32.000, que era a alta anterior do ano.

O Bitcoin saltou à medida que aumentavam as esperanças de que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aceitasse ETFs de Bitcoin à vista. Empresas como Blackrock, Invesco, Franklin Templeton e Cathie Wood’s Ark solicitaram um ETF. Alguns, como Blackrock, começaram a semear seu ETF comprando BTC.

A recuperação do Bitcoin desencadeou uma forte recuperação em todo o mercado de altcoins. O Ethereum disparou acima de US$ 1.800, enquanto o valor total de mercado de todas as criptomoedas saltou para mais de US$ 1,3 trilhão. Também explica porque o preço do Metacade aumentou.

O Metacade também anunciou inúmeras parcerias nas últimas semanas. No início deste mês, o Metacade fez parceria com a Polygon Labs, a segunda maior rede de camada 2 do mundo. A parceria está focada na aquisição de usuários, testes e adoção de mais usuários no ecossistema Polygon.

O Metacade também lançou o staking V2 do Metacade. O staking é um processo em que os investidores são recompensados apenas por possuírem tokens de criptomoedas. Essas recompensas vêm da receita gerada por uma rede.

Como parte do staking V2 do Metacade, os titulares obtêm mais recursos, como descontos, mais negócios e ofertas exclusivas adicionais de seus parceiros de jogos. Mais de 400 milhões de tokens MCADE foram ‘stakeados’ nos primeiros dias de lançamento do recurso.

O Metacade também fez parceria com várias outras empresas enquanto os desenvolvedores buscam construir uma comunidade mais robusta. Algumas dessas parcerias são com GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io e Battle City HQ, entre outras.

GameFi tem um futuro forte

Para começar, Metacade é uma empresa relativamente nova que pretende se tornar um player líder na indústria de jogos. Os desenvolvedores aprenderam com as primeiras empresas do setor como Axie Infinity, The Sandbox e Decentraland.

Inicialmente, o objetivo da plataforma será criar uma plataforma virtual dinâmica onde os jogadores possam interagir e jogar. Os analistas acreditam que a indústria tem um futuro forte à medida que a tecnologia blockchain ganha popularidade.

Se isso acontecer, Metacade desempenhará um papel fundamental na indústria GameFi. Ao fazer isso, os detentores de MCADE se beneficiarão à medida que o preço do token aumentar e as recompensas de staking aumentarem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.