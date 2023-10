Solana, Otimismo e outras duas altcoins para ficar de olho nesta semana

As criptomoedas registraram uma alta significativa na semana passada, com o Bitcoin liderando o aumento, ao atingir US$ 35.000. Embora a calmaria que se seguiu tenha colocado o BTC acima de US$ 34,4 mil, um popular investidor em criptografia está reservando quatro altcoins para movimentos potenciais esta semana.

De acordo com The DeFi Investor, que compartilhou sua visão sobre X, os próximos dias podem ser cruciais para Solana (SOL), Otimismo (OP), Render (RNDR) e Lybra (LBR).

Crypto Watchlist for the week ahead:$SOL – Solana Breakpoint conference begins tomorrow. The team might make some big announcements



crypto AI tokens – OpenAI conference begins on Nov. 6th. The AI narrative has started heating up once again$RNDR – Render Network's team will… pic.twitter.com/D9r8gwUzAc — The DeFi Investor 🔎 (@TheDeFinvestor) October 29, 2023

Solana (SOL)

Solana quebrou acima de US$ 30 na semana passada, subindo para máximas de US$ 33,90 em meio a previsões otimistas para SOL. O DeFi Investor diz que a conferência Solana Breakpoint que começa hoje, segunda-feira, 30 de outubro, poderá ver grandes anúncios da equipe. O guru macro Raoul Pal previu recentemente um salto potencial de 66% no preço do SOL se os touros ultrapassassem de forma convincente os US$ 30.

Renderizar (RNDR)

Render Network (RNDR) também teve um desempenho inovador nas últimas semanas. Espera-se que a equipe do projeto destaque os eventos no Solana Breakpoint, com outro catalisador de sentimento provavelmente sendo o próximo lançamento do Render 2.0.

Otimismo (OP)

O otimismo (OP) aumentou 14% nas últimas duas semanas, com o OP sendo negociado para máximas semanais de US$ 1,47. Embora a perspectiva geral permaneça otimista, o desbloqueio de US$ 34,8 milhões em OP em 30 de outubro pode injetar alguma volatilidade negativa no mercado de altcoin.

Libra (LBR)

O token Lybra (LBR) do protocolo DeFi Lybra Finance quebrou abaixo do nível crítico de $ 1,00 nas últimas 24 horas.

Atualmente, o preço do LBR está 79% abaixo do máximo histórico de US$ 4,48 alcançado em maio. Embora os preços possam revisitar os níveis de suporte em US$ 0,87 e até US$ 0,74, o DeFi Investor destaca o lançamento do Programa Lybra Grants no final desta semana como um provável catalisador positivo.

O projeto também registrou um crescimento constante no valor total bloqueado (TVL). Os dados do DeFiLlama mostram que o TVL subiu de US$ 100 milhões no início de setembro para US$ 263 milhões no momento da escrita.

Evento chave do mercado para assistir esta semana

Para esta semana, o mercado pode estar de olho na reunião do FOMC em 1º de novembro. Embora se espere que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas, o DeFi Investor diz que os comerciantes podem querer “apertar o cinto para a potencial volatilidade do mercado”.

Além disso, o analista diz que os tokens criptográficos de IA podem estar no radar de muitos traders devido ao ressurgimento da narrativa da IA. A perspectiva se justapõe à conferência OpenAI marcada para começar em 6 de novembro.

Como tal, além do Fetch.ai, os traders podem estar de olho em um movimento importante entre outros projetos de criptografia baseados em IA.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.