O mercado de moedas digitais apresentou recuperações sólidas no mês anterior, à medida que as criptomoedas consolidaram a narrativa ‘Uptober’. Metacade (MCADE) juntou-se à festa positiva, subindo mais de 15% nos últimos 30 dias. Ele foi negociado a US$ 0,006716 até o momento.

Source – CoinGecko

Enquanto isso, o altcoin refletiu o desempenho amplo do mercado. O Bitcoin mostrou resiliência desde sua recuperação de níveis abaixo de US$ 30 mil. A criptomoeda líder foi negociada a US$ 34.769 até o momento, um aumento de cerca de 29% no mês anterior.

Tendências de outubro e criptomoedas

So, is #Uptober real?



Our recent study shows that in 8 of the past 10 years, the global crypto market rallied in October compared to the previous month.



Read the full study: https://t.co/a1ouZh70Yw pic.twitter.com/2d6MC3NpIn — CoinGecko (@coingecko) October 30, 2023

Dados históricos mostram desempenho superior das moedas digitais em outubro. O último estudo da CoinGecko consolida a narrativa do Uptober, já que a capitalização de mercado de todos os tokens digitais aumentou 18,1% em outubro de 2023.

O mercado de criptomoedas subiu durante o mês de outubro nos últimos dez anos, exceto em 2014 e 2018, quando caiu 12,7% e mais de 8%, respectivamente.

Enquanto isso, o desempenho do MCADE no último mês indica sua correlação com o espectro geral de criptomoedas. Embora o Metacade continue a fazer movimentos de alta, os entusiastas devem seguir o Bitcoin e as ações amplas do mercado para determinar sua direção futura.

Enquanto isso, os analistas permanecem confiantes sobre o futuro do mercado das criptomoedas, prevendo recuperações significativas no horizonte. Tal desenvolvimento fará com que o preço do MCADE suba rapidamente para níveis recordes.

Uptober não é apenas sobre altas

Entretanto, “Uptober” não significa aumentos suaves para o mercado de criptomoedas. Apesar de encerrar com retornos, a maioria dos outubros testemunhou perdas de cerca de 0,1% a 4,1% até a data.

Por exemplo, as criptomoedas sofreram uma queda durante 21 dias em outubro de 2022, antes de se recuperarem durante a última semana para encerrar o mês com ganhos.

Além disso, o setor de ativos digitais registou ligeiras quedas entre 10 e 16 de outubro de 2023, antes de os touros dominarem a indústria.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.