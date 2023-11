O preço da Safemoon despenca 50% depois que executivos são presos sob acusações de fraude

O governo dos EUA acusou os executivos da criptomoeda SafeMoon por alegações de “conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro”. A prisão dos executivos da Safemoon ocorreu depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)divulgou acusações contra eles na manhã de quarta-feira.

A acusação de John Karony, Kyle Nagy e Thomas Smith foi revelada na quarta-feira, destacando o papel dos executivos da Safemoon na fraude de investidores num esquema multimilionário.

Executivos da Safemoon presos

De acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Ministério Público dos EUA, Distrito Leste de Nova York, Karony e Smith foram presos. Nagy, entretanto, ainda estava foragido no momento da publicação.

Ivan J. Arvelo, Agente Especial Encarregado das Investigações de Segurança Interna, Nova York, disse em um comunicado:

“Como alegado, os executivos da SafeMoon aumentaram o valor da sua empresa para mais de 8 mil milhões de dólares, mas em vez de recompensar os seus clientes como prometido, a sua ganância insaciável levou-os a gastar milhões de dólares nos seus próprios desejos luxuosos. Hoje, nenhum veículo de luxo ou imóveis em expansão podem protegê-los das consequências de tais crimes.”

Anteriormente, a SEC havia acusado o criador do Safemoon, Kyle Nagy, o CEO John Karony e o diretor de tecnologia Thomas Smith de fraude e oferta de títulos não registrados.

“Os réus prometeram levar o preço do token “com segurança para a lua”, mas em vez de entregar lucros, eles eliminaram bilhões em capitalização de mercado, retiraram ativos criptográficos no valor de mais de US$ 200 milhões do projeto e se apropriaram indevidamente de fundos de investidores para uso pessoal. uso”, dizia a reclamação da SEC contra Nagy, Karony e Smith.

O preço do Safemoon (SFM) despencou após a notícia, com o token caindo mais de 50%, para US$ 0,00009142.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.