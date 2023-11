GBP/INR: Perspectiva da libra para a rupia antes da decisão da taxa do BoE

A taxa de câmbio da libra esterlina para a rupia indiana (GBP/INR) oscilou lateralmente nos últimos dias, enquanto os investidores aguardam a próxima decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra (BoE). O par foi negociado a 101,40 na quinta-feira, onde está desde a última semana de outubro. Caiu mais de 6% em relação ao ponto mais alto deste ano.

Decisão sobre taxa de juros do BoE

O par GBP/INR estará em destaque na quinta-feira, quando o BoE realizar a sua reunião de política monetária. Os economistas acreditam que o banco central seguirá os passos da Reserva Federal e do Banco Central Europeu (BCE).

O BCE manteve as taxas de juro inalteradas no máximo histórico de 4,0% na sua reunião de Outubro. Em seu depoimento, Christine Lagarde disse que a pausa foi necessária enquanto o banco observa o estado da economia.

Os dados europeus mais recentes mostram que a inflação ao consumidor global caiu para 2,9% em Outubro. Dados adicionais revelaram que o bloco contraiu no terceiro trimestre. Portanto, existe a probabilidade de o banco manter as taxas inalteradas no curto prazo.

Da mesma forma, a Reserva Federal decidiu manter as taxas intactas entre 5,25% e 5,50%, o ponto mais alto em décadas.

Portanto, o BoE provavelmente deixará as taxas intactas em 5,25%. Ao contrário da Fed e do BCE, o BoE está numa situação mais difícil, uma vez que a inflação do país permanece acima de 6% enquanto a economia está a abrandar.

Quaisquer novos aumentos das taxas por parte do BoE poderão ter um impacto negativo na economia britânica, que está a atravessar um grande abrandamento. Numa nota recente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que o Reino Unido será a economia com crescimento mais lento no G7.

A Índia, por outro lado, está bem, ajudada pela energia relativamente barata da Rússia. A economia saltou de 468 mil milhões de dólares em 2000 para mais de 3,3 biliões de dólares. Recentemente, ultrapassou o Reino Unido e tornou-se a quinta maior economia do mundo.

Análise técnica GBP/INR

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio da libra em relação à rupia tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. O par moveu-se abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Também ultrapassou a média móvel de 50 dias, sinalizando que os ursos estão no controle.

Portanto, a perspectiva para o par é de baixa, com o próximo suporte importante em 100,22, a oscilação mais baixa em 3 de Outubro. Uma quebra abaixo deste suporte fará com que ele caia para o ponto de retração de 50% em 96,50.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.