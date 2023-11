Índia busca diversificação energética em meio ao julgamento de ex-marinheiros do Catar

Com a escalada da guerra Israel-Palestina, mais países da região estão a ser arrastados para o conflito.

Em termos de repercussões na segurança energética, a Arábia Saudita, o Iraque, os EAU e o Kuwait figuram entre os dez maiores exportadores de petróleo bruto a nível mundial.

Num artigo anterior, discutimos a possibilidade de um petróleo bruto de US$ 150,0 em meio à turbulência geopolítica e à ação militar.

De acordo com a Revisão Estatística do Instituto de Energia da Energia Mundial 2023 (EI), o Médio Oriente foi responsável por 32,8% e 17,8% da produção de petróleo bruto e de gás natural, respetivamente.

Com Israel a iniciar a sua ofensiva terrestre, é impossível avaliar quanto tempo a guerra poderá durar.

Mais recentemente, os Houthis do Iémen declararam guerra a Israel e existem sérias preocupações sobre a possibilidade de uma agressão iraniana.

Tensões Índia-Catar

As relações entre os dois países foram abaladas pela notícia de que Doha impôs a pena de morte a 8 ex-oficiais da marinha indiana.

Os cidadãos indianos trabalhavam para a Al Dahra Company, uma empresa do agronegócio, e foram detidos em agosto de 2022, após terem sido acusados de envolvimento em espionagem.

Esta situação causou muita angústia às famílias dos condenados, bem como ao Governo da Índia, uma vez que não foram fornecidas informações sobre as acusações específicas.

Fornecimento de gás natural

De acordo com o relatório da EI, o Qatar produziu 178,4 mil milhões de metros cúbicos (BCM) de gás natural em 2022, representando 4,4% do total mundial.

Em termos de exportações, o Catar exportou 63,9% da sua produção total em 2022, o que equivaleu a 21,0% das exportações globais.

Isto proporciona uma importante fonte de receitas e divisas para o governo e as empresas do Catar.

A Índia, por sua vez, é o segundo maior importador de gás natural, com 28,4 BCM, representando 5,2% da procura global, atrás apenas da China.

No ano passado, a Índia importou 14,7 BCM do Qatar, ou seja, 12,9% do total das exportações do Qatar.

Neste momento, a Índia é altamente dependente de produtos energéticos do Qatar, que representam 54,0% das importações de gás natural da Índia, no valor de 8,32 mil milhões de dólares (6,82 mil milhões de libras) em 2022-23, com contratos de longo prazo em vigor até Abril de 2028.

No entanto, a deterioração da confiança na parceria pode levar a Índia a reduzir significativamente a extensão das importações do Qatar.

Diversificação

Sendo a economia que mais cresce no mundo, a Índia tem um enorme apetite por gás natural, que deverá crescer rapidamente na próxima década.

Atualmente, cerca de 6,2% do mix energético da Índia compreende gás natural, mas está previsto que este número aumente significativamente para 15,0% até 2030.

No início deste mês, a Agência Internacional de Energia (AIE), com sede em Paris, projetou que a procura de gás natural na Índia cresceria 8,0% ao ano entre 2022 e 2026.

Isto reflecte a história positiva de crescimento do país, bem como o foco em sectores específicos de utilização intensiva de energia, incluindo fertilizantes.

No início deste ano, o diretor administrativo e CEO da Great Eastern Energy Corporation Limited, Prashant Modi, disse à S&P Commodity Insights que,

Nos próximos anos, esta (demanda de gás natural) pode crescer mais de cinco vezes…

A Petronet, o maior importador de gás natural da Índia, está em processo de construção de novas instalações e expansão da capacidade existente no valor de ₹ 40.000 crore (£ 3,9 bilhões) dentro de quatro anos.

No entanto, com o aumento das tensões, o Qatar poderá não colher os benefícios tanto quanto gostaria.

Moçambique

Talvez o mais significativo seja o facto de o projecto de gás de Cabo Delgado, uma enorme reserva espalhada por 7.500 hectares, ter retomado as operações após um atraso de dois anos, após a resolução de questões de segurança significativas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, S Jaishankar, visitou Moçambique em Abril de 2023, o que ajudou a acelerar o projecto de 64 biliões de pés cúbicos (TCF).

Combinadas, ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) e Oil India (OIL), três empresas indianas do sector público, detêm uma participação de 30% no projecto de gás natural liquefeito de 20 mil milhões de dólares.

Nos últimos cinco anos, as importações indianas de hidrocarbonetos provenientes de Moçambique triplicaram e deverão expandir-se ainda mais se o megaprojecto de gás conseguir gerar resultados económicos rentáveis.

Emirados Árabes Unidos

No início deste ano, a Indian Oil Corporation (IOC) celebrou um acordo com a Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd para um acordo de compra e venda de GNL a longo prazo.

Os EAU, que respondem por cerca de 40% das importações de GNL da Índia, fornecerão à IOC 1,2 milhões de toneladas por ano de GNL a partir de 2026, por um período de 14 anos.



O COI também assinou um acordo com a TotalEnergies, para fornecer 0,8 toneladas por ano de GNL por um período de 10 anos a partir de 2026.

Esses contratos estratégicos desempenharão um papel importante na garantia das necessidades energéticas da Índia no futuro.

Venezuela

Para garantir fornecimentos robustos de petróleo bruto, a Índia também abordou a Venezuela após a recente decisão dos EUA de suspender as sanções por um período de seis meses.

Em troca de maior liberdade comercial, Caracas concordou em permitir que observadores internacionais monitorizassem as eleições do próximo ano.

Esta é uma medida muito bem-vinda para empresas indianas como a ONGC, que investiram pesadamente na Venezuela e foram impedidas de recuperar dívidas anteriores.

Tendo importado 5%-7% (ou aproximadamente 300.000 barris por dia) das suas necessidades da Venezuela antes de 2019, a Índia procurará negociar um contrato de entrega com preço com desconto agradável.

A entrada de produção extra nos mercados globais também pode ajudar a aliviar os preços do petróleo, contrariando até certo ponto o impacto das tensões geopolíticas na Ásia Ocidental e dos cortes da OPEP+.

Reservas de gás natural

A Venezuela também possui a segunda maior reserva de gás natural das Américas e, até agora, só produziu o suficiente para satisfazer o seu consumo.

O Serviço de Investigação do Congresso dos EUA observa que o país pode estar à procura de desenvolver estes recursos para desbloquear novos fluxos de valor.

Nesta fase, isto exigirá aprovação regulamentar e legislativa, bem como investimentos significativos.

No entanto, dado o aprofundamento do relacionamento com a Índia, a Venezuela poderá constituir uma fonte adicional e inestimável de fornecimento de GNL no futuro.

Outras alternativas

O Dr. Ankit Shah, um conhecido analista financeiro, económico e geopolítico, acrescentou que a Índia também está a negociar com os EUA para obter direitos sobre certos campos de gás.

Conclusão

Devido à volatilidade nos mercados energéticos e ao clima geopolítico mais sombrio, a Índia tem procurado diversificar o seu abastecimento energético.

Este seria um desenvolvimento saudável em termos de segurança energética e de preços competitivos a nível retalhista.

A recente colisão diplomática com o Qatar apenas destacou a urgência de reequilibrar as importações de energia.

Outro factor importante a considerar é que a Rússia tem insistido em pagamentos em yuan pelas exportações de energia para a Índia, uma oferta que os funcionários do governo prefeririam recusar.

Estas realidades despertaram o interesse noutros países, como Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e Estados Unidos.

Sanjay Dixit, apresentador do popular canal do Youtube, The Jaipur Dialogues, acredita que,

…nenhum gás será comprado ao Qatar no futuro.

Sendo o segundo maior cliente do Qatar, esta trajetória seria problemática para o país do Médio Oriente.

Além disso, as principais economias, como os EUA e a Europa, parecem estar próximas de uma recessão, o que provavelmente teria um impacto negativo na procura.

A China também está a demonstrar fraqueza económica, o que poderá prejudicar ainda mais a indústria do Qatar.

Os leitores interessados podem encontrar um artigo recente sobre a situação económica da China nestelink.

Por último, será fascinante ver se um afastamento da elevada dependência do complexo de gás natural do Qatar dará à Índia mais influência nas negociações diplomáticas para libertar os oito marinheiros.

Nota: os comentários de Sanjay Dixit foram em hindi e foram traduzidos por mim.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.