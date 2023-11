PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, à medida que o índice de medo e ganância aumenta

Os tokens de finanças descentralizadas (DeFi) continuaram seu modo de recuperação à medida que o índice de medo e ganância das criptomoedas aumentava. O preço do PancakeSwap (CAKE) subiu mais de 30% na quinta-feira e atingiu o ponto mais alto desde julho deste ano.

O preço do Synthetix (SNX), por outro lado, saltou para US$ 2,50, seu nível mais alto desde agosto de 2023. Novamente, como o PancakeSwap, o token saltou mais de 35% desde o ponto mais baixo em outubro.

AAVE, a quarta maior plataforma DeFi do mundo, saltou 16,13% enquanto o Uniswap subiu 15%. Outros tokens DeFi importantes, como Curve (CRV), Compound (COMP) e Frax Share (FXS), também tiveram o melhor desempenho.

Esses tokens saltaram quando o índice criptográfico de medo e ganância saltou para a zona de ganância de 74. Na maioria dos casos, as criptomoedas saltam quando uma sensação de medo está se espalhando no mercado.

Eles também estão aumentando devido ao forte desempenho do Bitcoin. O Bitcoin saltou para US$ 34.450 na quinta-feira, o ponto mais alto deste ano. Ele recuperou dois dígitos desde o ponto mais baixo em setembro.

Os tokens criptográficos, também conhecidos como altcoins, tendem a subir quando o Bitcoin está indo bem. E, felizmente, como escrevi anteriormente, a alta do Bitcoin parece estar ganhando impulso, uma vez que formou um padrão de flâmula de alta.

A moeda também permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível de sobrecompra. Este RSI é um sinal de que o Bitcoin está ganhando forte impulso.

Eles também saltaram após a última decisão do Federal Reserve. O banco deixou as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50%, o ponto mais alto em mais de duas décadas. Na sua declaração, Jerome Powell sinalizou que o Fed provavelmente continuará a fazer uma pausa nos próximos meses.

Os economistas também esperam que o Fed também reduza as taxas no segundo trimestre de 2024. As criptomoedas, que sobreviveram ao recente ciclo de aumento das taxas, provavelmente verão um impulso renovado.

O ecossistema DeFi também está se recuperando. De acordo com DeFi Llama, o valor total bloqueado (TVL) aumentou para mais de US$ 42,7 bilhões.

