Os desbloqueios de tokens geralmente catalisam a baixa no mercado de criptomoedas, já que aumentam o fornecimento de ativos, levando a uma pressão de venda ampliada nas plataformas de negociação. Os desbloqueios dos tokens Aptos e Apecoin acontecerão em 12 de novembro e 17 de novembro, respectivamente. Vamos verificar o que os entusiastas podem antecipar e a posição do Memeinator.

Aptos vai desbloquear moedas no valor de US$ 157 milhões

O ecossistema Aptos verá 24,8 milhões de tokens adicionados à oferta circulante a partir de 12 de novembro. O projeto distribuirá os ativos (no valor de US$ 157,92 milhões) aos principais contribuidores, investidores, à fundação e à comunidade APT.

As moedas desbloqueadas provavelmente entrarão nas exchanges de criptomoedas, levando a um maior impulso de vendas e, conseqüentemente, reduzindo o preço da criptomoeda.

📊 #Aptos will start their token unlock in a few days. For the next 6 months, 24.8M $APT tokens will be unlocked every month. That's $157M flooding the market every month. pic.twitter.com/PVLqYh6Zof — ToreroRomero (@Torero_Romero) October 27, 2023

Mais de US$ 20 milhões em Apecoin entrarão em circulação

Tokens Apecoin no valor de US$ 20,12 milhões, cerca de 4,23% sobre sua oferta total, estão alinhados para o desbloqueio em 17 de novembro. O evento provavelmente ampliará a baixa do token. A altcoin reagiu negativamente aos desbloqueios anteriores, pois testemunhou volatilidade no curto prazo.

Os 15,6 milhões de moedas APE irão para os fundadores, Yuga Labs, tesouraria e contribuidores de lançamento.

APE foi negociado a US$ 1,316 até o momento, após um aumento de 7% na semana anterior. Considerando as reações anteriores, o próximo evento de desbloqueio pode apagar os ganhos semanais do token. O analista @PiedadYieger acredita que as coisas podem dar errado para a Apecoin.

Will ApeCoin’s looming token unlock make things worse for APE



This unlock, scheduled to release $16.74 million worth of APE, equates to roughly 4.2% of the total supply. As with many token unlocks, there are both potential advantages and disadvantages to address.



A token unlock… pic.twitter.com/Cj3efIS0zT — 幸子 (@PiedadYerger) October 17, 2023

Desbloqueios de tokens podem oferecer aos traders que estavam à margem uma chance de aproveitar a volatilidade de curto prazo para abrir posições. No entanto, o Memeinator continua a ser uma opção atraente para os entusiastas que buscam uma memecoin para surfar as próximas tendências no mundo das criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.