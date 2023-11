Solana (SOL) continua a brilhar como um dos concorrentes mais fortes no último trimestre de 2023, enquanto o token meme Shiba Memu (SHMU) surge como um jogador intrigante.

Com o preço de pré-venda do SHMU atingindo 0,037900 USDT, os investidores estão de olho nesses dois ativos digitais com grande expectativa.

O desempenho impressionante de Solana

A jornada de Solana em 2023 foi notável, competindo com empresas como Bitcoin e Ethereum.

O Bitcoin (BTC) fez sucesso, ultrapassando os US$ 30.000 e atingindo um novo máximo anual de US$ 35.000. No entanto, o Bitcoin deu uma pausa, consolidando seus ganhos acima de US$ 34.000.

Em contraste, Solana manteve-se forte contra os sentimentos negativos, que vinham pedindo uma correção desde que ultrapassou a marca de US$ 30. Notavelmente, nem mesmo relatos de que a exchange de criptomoedas FTX, movimentando milhões de fundos em SOL e outros tokens, poderia impedir a recuperação de Solana.

Previsão de preço SOL

O impressionante movimento de preços de Solana posicionou-o perto de um nível de resistência crítico em US$40. Como prova da sua resiliência, a criptomoeda superou com sucesso vários níveis de resistência, incluindo US$ 25, US$ 28, US$ 30 e, mais recentemente, US$ 35.

O cruzamento MA e os indicadores MACD ressaltam ainda mais o potencial de alta do SOL. Embora houvesse indícios de uma possível reversão abaixo de US$ 30, o RSI voltou para 70, reforçando o sentimento de alta e encorajando os traders a manterem suas posições de compra.

Um contribuidor significativo para o desempenho robusto de Solana é a presença de uma cruz dourada, que ocorreu quando a média móvel exponencial (EMA) de 50 dias cruzou acima da EMA de 200 dias em 22 de outubro. tendência de alta.

A última vez que Solana experimentou um cruzamento tão otimista foi em 2021, marcando o início da Bull Run anterior. Esta Bull Run viu a SOL atingir um novo recorde histórico de US$ 260 em novembro do mesmo ano. Consequentemente, os dados históricos sugerem que Solana pode estar preparada para outra recuperação notável.

No entanto, é essencial considerar o potencial de um recuo para cerca de US$ 30 antes que a SOL inicie um rompimento maior acima de US$ 40. Os traders também devem ficar de olho na resistência potencial em US$ 38,5, o que pode impedir temporariamente o rompimento. Se Solana ultrapassar US$ 40, o caminho para US$ 50 parece relativamente suave, com um pequeno atraso esperado na faixa entre US$ 45 e US$ 46.

Shiba Memu: o token meme que compete com nomes como Solana

Em meio ao desempenho impressionante de Solana, Shiba Memu (SHMU) surge como um jogador único e intrigante no mundo dos tokens meme. O preço de pré-venda do SHMU é de 0,037900 USDT, atraindo a atenção dos investidores.

Shiba Memu se diferencia por aproveitar recursos de marketing autossuficientes alimentados por tecnologia de IA. Ao contrário de outros tokens meme que dependem de equipes humanas para esforços de marketing, SHMU foi projetado para criar suas próprias estratégias de marketing, escrever suas próprias relações públicas e promover-se em fóruns e redes sociais relevantes.

Este “gênio robô de meme canino” opera incansavelmente, observando o espaço da criptomoeda 24 horas por dia, encontrando o melhor trabalho em publicidade criativa e aprimorando-o. Sua tecnologia de IA permite gerar uma grande quantidade de conteúdo, que é então distribuído por meio de comunicados à imprensa e materiais de marketing. Este conteúdo é compartilhado em fóruns e plataformas de mídia social para maximizar seu alcance e impacto.

Além disso, Shiba Memu permite o envolvimento direto com os usuários por meio de um painel robótico. Os usuários podem interagir com a IA, fornecer feedback, fazer sugestões e fazer perguntas, criando uma experiência única e interativa.

A pré-venda do SHMU está em andamento e, com suas capacidades de marketing autossuficientes, o token está pronto para causar impacto no mercado de criptomoedas. Os investidores estão ansiosos pelo seu potencial futuro e pelos retornos que pode oferecer.

Conclusão

À medida que Solana e Shiba Memu continuam a atrair a atenção, os investidores monitorizam de perto os seus movimentos e antecipam o que o futuro reserva para estes ativos digitais.

O forte desempenho e as perspectivas otimistas de Solana fazem dele um dos principais concorrentes no mercado de criptomoedas, com potencial para novos ganhos de preços. A abordagem única de Shiba Memu aos tokens meme, impulsionada pela tecnologia de IA, adiciona uma dimensão interessante ao mercado de pré-venda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.