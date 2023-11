Cathie Wood, Michael Saylor e Peter Schiff debatem o futuro do Bitcoin

O preço do Bitcoin (BTC) tem sido um dos ativos financeiros com melhor desempenho neste ano. A moeda atingiu um máximo de US$ 35.978 na quinta-feira, um aumento de 132% em relação ao ponto mais baixo em dezembro do ano passado. Superou o desempenho de outros ativos financeiros, como ouro, títulos, ações e commodities.

A ascensão do Bitcoin atraiu reações diversas de alguns dos melhores comentaristas do setor. Enquanto alguns analistas acreditam que o Bitcoin tem mais espaço para correr, outros suspeitam que o preço irá recuar nos próximos meses.

Michael Saylor, presidente da MicroStrategy (MSTR), defendeu que o preço do Bitcoin poderia continuar subindo no longo prazo. E ele está colocando seu dinheiro onde está enquanto a MicroStrategy continua comprando BTC. A empresa comprou 6.067 Bitcoins no terceiro trimestre em um negócio de US$ 167 milhões. Agora possui 158.400 bitcoins no valor de mais de US$ 4,69 bilhões.

Em entrevista à CNBC, Saylor explicou porque acredita no Bitcoin. Primeiro, ele citou a mudança contínua de investidores institucionais para o BTC. Grandes empresas como Blackrock, Invesco, Franklin Templeton e Ark Invest solicitaram um ETF Bitcoin à vista.

Em segundo lugar, ele acredita que a procura por Bitcoin continuará a aumentar nos próximos meses à medida que os investidores institucionais chegam. A implicação é que estas empresas comprarão mais moedas, que estão a tornar-se bastante raras. Como resultado, esta tendência levará a preços mais elevados.

Os dados mais recentes mostram que a quantidade de Bitcoin nas exchanges despencou. Portanto, essas empresas precisarão comprar suas moedas de mineradores como Riot Platforms, Marathon Digital e Hut 8 Mining. Terceiro, o próximo halving do Bitcoin irá desacelerar drasticamente a produção de Bitcoin.

Enquanto isso, Cathie Wood, chefe da Ark Invest, argumentou que o Bitcoin é o equivalente digital do ouro. Ela acredita que o preço do Bitcoin pode subir para US$ 1 milhão na próxima década. Ela disse :

“Bitcoin, sem dúvida. O Bitcoin é uma proteção contra a inflação e a deflação porque não há risco de contraparte e as instituições quase não estão envolvidas. É “ouro digital”.

Nem todos os analistas estão convencidos. Peter Schiff, que é um conhecido touro do ouro, acredita que o futuro do Bitcoin é bastante sombrio. Ele criticou recentemente o Bitcoin e o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

All of you #Bitcoin HODLers making fun of my posts should be selling your Bitcoin instead. You can always buy it back much cheaper if you really want to. This sucker's rally is a gift. Take advantage of the opportunity while you can. If you don't you'll be kicking yourself later. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 24, 2023

As críticas de Peter Schiff ao Bitcoin devem ser encaradas com cautela, já que ele dirige a Schiff Gold, uma empresa que lida com ouro.

Ainda assim, acredito que o Bitcoin tem mais espaço para funcionar no longo prazo. Por um lado, a moeda sobreviveu a alguns dos maiores desastres da última década. Ele prosperou após o colapso do Monte. Gox, FTX, Terra, Voyager Digital e Celsius.

Mais importante ainda, o Bitcoin prosperou na fase contínua de aumento das taxas de juros. O Fed aumentou as taxas de zero em 2022 para entre 5,25% e 5,50%. No passado, o argumento entre os ursos do Bitcoin era que o Bitcoin iria quebrar à medida que as taxas de juros subissem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.