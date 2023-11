Forex GBP/USD: sinal após as decisões do BoE e do Fed

A taxa de câmbio GBP/USD movimentou-se lateralmente esta semana, à medida que os comerciantes refletiam sobre as últimas ações do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra (BoE). O par permaneceu preso em 1,2212, onde tem estado nos últimos dias. Esse preço está cerca de 7% abaixo do ponto mais alto deste ano.

Decisões do BoE e do Fed

Copy link to section

As duas maiores notícias cambiais da semana foram as decisões sobre as taxas do FOMC e do BoE. Como era amplamente esperado, os dois bancos centrais decidiram manter as taxas inalteradas. O Fed deixou as taxas dos EUA intactas entre 5,25% e 5,50%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Em seu discurso, Jerome Powell tentou equilibrar sua afirmação sobre aumentos futuros. Ele acredita que os dados recebidos, como empregos e inflação, serão importantes para determinar se devemos aumentar ou fazer uma pausa.

A reação do mercado implicou que os investidores acreditassem que o banco acabou com os aumentos. Por exemplo, o índice do dólar americano (DXY) recuou enquanto as ações e títulos americanos dispararam. O índice Dow Jones saltou mais de 500 pontos na quinta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos caíram para o ponto mais baixo desde meados de outubro.

O Banco de Inglaterra foi mais vago, o que explica porque é que os participantes no mercado têm opiniões divergentes sobre o que esperar. Os analistas do Deutsche Bank acreditam que os aumentos das taxas do BoE atingiram o pico. Por outro lado, os do Goldman Sachs disseram:

“Um pico mais estável na trajetória das taxas acarreta o risco de que possa ser necessário um maior aperto se o processo de desinflação estagnar, especialmente tendo em conta que o mercado de trabalho permanece apertado. Ao mesmo tempo, há riscos de cortes antecipados.”

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante para o par GBP/USD serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Economistas consultados pela Reuters acreditam que a economia criou 150 mil empregos, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,8%.

Análise técnica GBP/USD

Copy link to section

Gráfico GBP/USD por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio GBP/USD se moveu lateralmente nas últimas semanas. Mais recentemente, formou um pequeno padrão triangular. Também permanece abaixo das médias móveis ponderadas (WMA) de 50 e 100 dias.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico apontaram para cima. Portanto, a perspectiva para o par ainda é de baixa, com a meta inicial sendo 1,2030, o ponto mais baixo em 4 de outubro.

O cenário alternativo é onde o par recupera e testa novamente o nível psicológico em 1,2500.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.