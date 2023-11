A moeda do metaverso em alta, Star Atlas (ATLAS), tem chamado a atenção com sua experiência de jogo imersiva e a promessa de verdadeira propriedade de ativos no jogo. Ao mesmo tempo, a pré-venda do Memeinator tem gerado um grande entusiasmo com seu desempenho impressionante.

Neste artigo, nos aprofundaremos nas atualizações mais recentes sobre esses dois projetos interessantes.

Criptomoeda Star Atlas (ATLAS) em ascensão

Star Atlas (ATLAS) tem chamado a atenção da comunidade de criptomoedas por sua experiência imersiva de jogo no metaverso ambientada no mundo futurista de 2620. Na semana passada, o preço do ATLAS subiu 48%, sendo negociado a US$ 0,0028 nos mercados secundários.

ATLAS price chart

Star Atlas, um jogo baseado em blockchain hospedado na blockchain Solana, oferece aos jogadores a oportunidade de explorar um vasto universo virtual, participar de batalhas espaciais, construir estações espaciais, extrair recursos e forjar alianças com outros jogadores.

Os dois principais impulsionadores do recente aumento no preço do ATLAS são o aumento da atividade no jogo online Star Atlas e a atualização iminente.

A integração do jogo com a tecnologia blockchain permite que os jogadores usem o token ATLAS como moeda do jogo para diversas compras e transações. À medida que mais jogadores se envolvem com o jogo e com o modelo económico associado, a procura por tokens ATLAS tem crescido significativamente.

Espera-se que o recurso Play-to-Own, que será revelado na próxima atualização do Star Atlas 2.2, aprimore ainda mais a experiência de jogo, permitindo que os jogadores ganhem e possuam ativos no jogo que podem ser trocados por moeda da vida real.

A tão esperada atualização Star Atlas 2.2

A atualização Star Atlas 2.2, que será apresentada no Breakpoint2023, traz uma série de melhorias interessantes para o jogo.

We heard you wanted to see more 3D SAGE. 🤔



Michael Wagner just finished updating #Breakpoint2023 on what’s coming next the browser-based game.



Watch our work-in-progress showcase of the future SAGE release, Starbased! 👇 pic.twitter.com/yKp9uwqD2M — Star Atlas (@staratlas) November 2, 2023

Os jogadores podem antecipar a introdução de um aspecto de tiro em terceira pessoa com novas armas, adicionando uma nova perspectiva à mecânica de combate. As corridas de combate com até 100 jogadores proporcionam uma experiência de jogo emocionante, enquanto a configuração da nave em cadeia oferece oportunidades de personalização para naves espaciais.

Além disso, a atualização introduzirá sistemas de domínio de navios e progressão de jogadores, fornecendo incentivos para que os jogadores invistam tempo e esforço no jogo. Para adicionar profundidade à narrativa do jogo, novos personagens das facções MUD, ONI e Ustur farão sua estreia. Todas essas adições visam elevar a experiência de jogo e aumentar o envolvimento do jogador.

Uma nova moeda meme desafia nomes como ATLAS

Enquanto Star Atlas (ATLAS) está estabelecendo padrões elevados para jogos no metaverso, Memeinator é outro projeto de criptomoeda que vem chamando a atenção. Memeinator é um empreendimento novo e empolgante que vem gerando buzz no mundo das criptomoedas. Este projeto atraiu atenção por sua abordagem única e características inovadoras.

O Memeinator está atualmente em fase de pré-venda e o que o diferencia é seu desempenho impressionante. Na quinta fase da pré-venda, o Memeinator ultrapassou a notável marca de US$ 1,3 milhão em fundos arrecadados. Esta conquista é uma prova da confiança da comunidade no projeto e no seu potencial.

Um ponto de interesse notável é a comparação entre o preço de pré-venda do Memeinator e o preço do token Star Atlas (ATLAS). No atual quinto estágio, o preço do token nativo do Memeinator, MMTR, é de US$ 0,0125 e deverá saltar para US$ 0,0133 no próximo estágio. Em contraste, o ATLAS estava sendo negociado em torno de US$ 0,0028, o que está significativamente abaixo do preço do MMTR.

Embora Star Atlas (ATLAS) tenha experimentado movimentos de preços significativos devido ao aumento da atividade no jogo e à antecipação da próxima atualização 2.2, a pré-venda do Memeinator também tem feito barulho. Os investidores reconheceram o potencial do Memeinator, e o desempenho impressionante da pré-venda reflete o forte apoio da comunidade ao projeto.

Você deve investir no Memeinator?

Investidores e entusiastas da criptografia podem se perguntar o que torna o Memeinator uma escolha atraente. Embora não endossemos nenhum investimento, é essencial fornecer uma perspectiva informativa.

O sucesso da fase de pré-venda do Memeinator, aliado ao entusiasmo em torno do projeto, sugere que ele capturou o interesse de uma parcela significativa da comunidade cripto. No entanto, como acontece com qualquer investimento, os potenciais investidores devem realizar pesquisas minuciosas, considerar a sua tolerância ao risco e tomar decisões informadas com base nas suas circunstâncias financeiras individuais.

Também é importante reconhecer que as moedas meme, assim como outras criptomoedas, são extremamente voláteis e qualquer investimento em moedas meme deve ser abordado com cautela.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.