Previsão de preço do Memecoin (MEME) conforme Binance anuncia listagem e negociação

Binance, uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo, está mais uma vez nas manchetes com seu último anúncio sobre Memecoin (MEME).

Após o lançamento bem-sucedido do Memecoin na Binance Launchpool, a exchange agora está pronta para listar o MEME para negociação. A notícia despertou curiosidade entre os entusiastas da criptografia, levando a especulações sobre a trajetória de preços do MEME.

Binance listará pares de negociação MEME

Espera-se que a decisão da Binance de listar o Memecoin (MEME) injete um novo impulso no mercado da moeda meme. A bolsa oferecerá negociação MEME contra vários pares populares, incluindo MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD e MEME/TRY.

A negociação desses pares está programada para começar em 3 de novembro de 2023, às 08h00 (UTC), após o qual os traders podem visitar a Binance para negociar qualquer um dos pares MEME listados.

Esta listagem aproxima o Memecoin (MEME) da comunidade mais ampla de criptomoedas, oferecendo aos traders mais opções para acessar e negociar a moeda. Os diversos pares de negociação permitem que os usuários escolham suas opções de negociação preferidas, seja em Bitcoin, Binance Coin ou stablecoins como Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Até que ponto o preço do Memecoin (MEME) aumentará após a listagem?

À medida que os comerciantes de criptografia antecipam a negociação do MEME na Binance, há dúvidas sobre a previsão de preços do Memecoin (MEME) depois que ele for listado na maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de negociação.

Embora comerciantes e investidores considerem o movimento potencial de preços do MEME, é importante ter uma visão geral da jornada do Memecoin, que começou com uma pré-venda onde o token MEME estava custando US$ 0,001 por token.

Embora possa haver várias opiniões sobre o futuro do preço do MEME, há um consenso de que o preço do MEME está preparado para uma trajetória ascendente.

Algumas previsões sugerem que o MEME poderia subir para a marca de US$ 0,01, marcando um aumento de dez vezes em relação ao seu preço de pré-venda. No entanto, é essencial lembrar que as moedas meme, em particular, são conhecidas pela sua volatilidade e as previsões de preços devem ser abordadas com cautela.

Memecoin vs. Memeinator: a batalha das moedas meme

Embora o Memecoin (MEME) esteja enfrentando ventos contrários com sua listagem iminente, a moeda meme não está sozinha neste espaço. Outra moeda meme notável, Memeinator (MMTR), também está agitando com sua pré-venda MMTR que está na quinta fase.

Ambos os projetos têm características e objetivos únicos, o que pode diferenciá-los no concorrido espaço das moedas meme.

Memecoin, apoiado por uma equipe forte com um roteiro e visão claros, visa dominar o reino das moedas meme com marketing inovador e lançamentos de produtos. A moeda gerou um interesse significativo, não apenas devido à sua marca inspirada em memes, mas também devido à sua utilidade e ao ecossistema Memeland que suporta.

Por outro lado, o Memeinator (MMTR) também está se posicionando como uma moeda meme dominante com tecnologia de IA, marketing viral e a missão de atingir um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Atualmente, o preço do MMTR é de US$ 0,0125 e espera-se que suba para US$ 0,0133 na sexta etapa da pré-venda.

Ambos os projetos (memecoin e memeinator) têm seus pontos fortes e propostas de valor únicas, e a competição entre eles adiciona uma dimensão intrigante ao cenário das moedas meme.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.