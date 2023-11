XRP, Alchemy Pay, Stellar, KuCoin Token disparam em meio a um sentimento de risco

O mercado financeiro começou bem a semana, dando continuidade ao rali ocorrido na semana passada. O Bitcoin permaneceu acima de US$ 35.000, enquanto os principais índices americanos, como Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500, subiram.

A maioria das altcoins estava no verde. O preço do XRP da Ripple saltou 13% e atingiu uma máxima de US$ 0,7320, o ponto mais alto desde 30 de julho. A moeda disparou mais de 65% desde o ponto mais baixo de agosto. Ele se recuperou depois que a Securities and Exchange Commission (SEC) abandonou o processo contra o chefe do Ripple Labs.

O preço do token Alchemy Pay (ACH) também aumentou acentuadamente, atingindo uma máxima de US$ 0,021, o nível mais alto desde 14 de julho. Ele disparou mais de 61% em relação ao nível mais baixo deste mês. O token se recuperou depois que os desenvolvedores sugeriram uma grande novidade no ecossistema.

Ainda não está claro quais serão as novidades. Alguns analistas acreditam que a Binance aprovará seu token alavancado em seu ecossistema. Historicamente, as criptomoedas se recuperam após serem listadas em grandes bolsas como Binance e OKB.

O preço do KuCoin Token (KCS) teve um forte retorno de alta recentemente. O token KCS atingiu uma máxima de US$ 5,66, 58% acima do ponto mais baixo de setembro. Outros tokens de exchanges como OKB, Uniswap (UNI) e Cronos (CRO) saltaram à medida que os investidores voltaram para as criptomoedas.

As outras criptomoedas com melhor desempenho na segunda-feira foram Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective e Gala estavam entre as criptomoedas com melhor desempenho.

Esta recuperação coincidiu com a melhoria do sentimento no mercado mais amplo. O índice do dólar americano (DXY) recuou, enquanto o índice do medo e da ganância subiu gradualmente, mesmo permanecendo na zona da ganância.

Além disso, as ações americanas recuperaram nas últimas semanas. Os índices Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 tiveram sua melhor semana este ano. Os rendimentos dos títulos também recuaram.

O principal catalisador para a recuperação foi a decisão da semana passada sobre a taxa de juro da Reserva Federal. Nele, o banco deixou as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50%. O presidente do Fed deu a entender que o banco permanecerá inalterado durante o resto do ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.