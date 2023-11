Memeinator (MMTR) está apenas algumas semanas na pré-venda, mas o projeto já arrecadou mais de $1,18 milhão. A pré-venda robusta segue o entusiasmo que começou quando o projeto foi lançado. Em apenas 20 minutos, quando o site do Memeinator foi lançado, mais de 1000 pessoas se inscreveram em sua lista de discussão. Outras 5000 se juntaram ao Telegram e ao Twitter em um único dia. À medida que a pré-venda avança, o glamour em torno do próximo projeto de mememoedas parece se fortalecer. Mas isso é um prenúncio de um movimento de preço forte do token?

O que é Memeinator?

A era das mememoedas enganosas, não originais e de qualidade inferior pode estar chegando ao fim. A mudança inevitável está ocorrendo graças ao Memeinator, um projeto de mememoeda liderado por IA. O Memeinator promete destruir mememoedas duvidosas usando tecnologia de IA de ponta. A IA permite que o projeto escaneie a web, encontre suas contrapartes fracas e as elimine.

A promessa de destruição de memes capturou a mente dos investidores, desenvolvendo interesse e entusiasmo pelo MMTR. Para começar, o Memeinator investirá em pesadas campanhas de marketing. O projeto também se associará a influenciadores de destaque para aumentar a conscientização e gerar entusiasmo.

Memeinator também apresenta recursos de produto inovadores. Espera-se que o lançamento de um jogo de ação no final da pré-venda aumente a utilidade e popularidade do Memeinator. Os jogadores se envolvem em combates aniquiladores que envolvem a destruição de memes fracos, reforçando a missão do Memeinator.

O Memeinator também visa oferecer utilidade à sua comunidade por meio de oportunidades de renda passiva. Isso inclui o staking de tokens MMTR e NFTs exclusivos para investidores de pré-venda.

O Memeinator é um investimento de 10x após uma pré-venda robusta?

Embora seja cedo para especular sobre o Memeinator, o sucesso da pré-venda indica um futuro promissor. Uma revisão das mememoedas criptográficas mostra que os tokens que recebem muita atenção costumam subir até 50 vezes. Um exemplo é o PEPE, que foi lançado no início deste ano com muito frenesi, subindo mais de 10.000%.

Memeinator carrega um potencial de mais de 10x após a listagem. Primeiro, o entusiasmo que gerou é característico dos criptos meme populares. Isso significa que o potencial do token gerar muita especulação é alto, o que irá desbloquear o valor.

Em segundo lugar, o nobre papel do Memeinator no espaço criptográfico dos memes e sua implantação de IA aumentam sua popularidade. À medida que o projeto embarca na atividade de destruição de memes, estará a caminho da dominação.

Em terceiro lugar, o Memeinator tem como meta uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão. Para atingir esse valor de mercado, o preço do MMTR deve subir significativamente. A equipe planeja listar globalmente o token nas exchanges de nível 1 para atingir a meta de mercado. A equipe também lançará réplicas de memes para consolidar o status do Memeinator como um projeto líder de memes. Junto com um marketing poderoso, a programação significa que o Memeinator pode aumentar até 50 vezes no futuro.

O que significa investir na pré-venda do Memeinator

A pré-venda do Memeinator é única para investidores de curto e longo prazo. O token gera um ROI impressionante de 132% para os investidores iniciais. O preço do MMTR foi de US$ 0,01 na primeira etapa, subindo para US$ 0,0125 na etapa 5. Ao final da pré-venda de 29 etapas, o Memeinator será avaliado em US$ 0,0485.

Investir no Memeinator significa aproveitar os ganhos iniciais do token antes de qualquer movimento significativo de preço nas exchanges. Os investidores também têm acesso a uma comunidade resistente de destruidores de memes, alinhando-se com a proposta de valor do Memeinator. A comunidade desfrutará de benefícios, como NFTs exclusivos que mostram os trabalhos criativos da equipe do Memeinator.

A pré-venda também é vantajosa para investidores que buscam capitalizar ganhos potenciais pós-cotação. As primeiras indicações são de que o Memeinator poderá experimentar intensa volatilidade devido à sua alta demanda. Como tal, os compradores de pré-venda desfrutarão de ganhos iniciais para maximizar os retornos antes que o token dispare nas exchanges.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.