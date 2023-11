Os sectores da indústria transformadora e da construção da Alemanha estão a começar a desmoronar?

Os últimos números da produção industrial ajustada aos preços da Alemanha afundaram 1,4% em termos mensais no mês de setembro de 2023, marcando o quarto declínio consecutivo na métrica.

Agosto de 2023 viu os dados revisados para cima de (-)0,2% MoM para (-)0,1% MoM.

No entanto, a leitura de setembro de 2023 ficou muito abaixo das estimativas de consenso de um declínio de 0,1% em termos mensais, conforme publicado pela TradingEconomics.com.

Antes do início desta tendência de crescimento negativo, em maio de 2023, o crescimento da produção industrial era de 0% no mês, registando assim um quinto mês sem crescimento positivo.

Source:TradingEconomics.com

Bens de capital, bens intermediários e bens de consumo registraram quedas significativas na produção de (-)0,2% ao mês, (-)1,9% ao mês e (-)4,9% ao mês, respectivamente.

O desempenho fraco segue a declaração do BundesBank em outubro de 2023 de que,

A procura externa de produtos industriais continuou fraca.

Os preços mais elevados no ponto de compra continuaram a pesar no espaço retalhista e no consumo das famílias, como se reflete na queda acentuada dos bens de consumo.

Análise da indústria

Orgulho da Alemanha, o seu setor automóvel de classe mundial sofreu um declínio de (-)5% MoM em setembro de 2023, enquanto o equipamento elétrico caiu (-)4,4% MoM.

A perda mais acentuada na produção foi registada pelo sector farmacêutico, que caiu 9,2% em termos mensais.

A engenharia mecânica foi o destaque e melhorou 4,1% em relação ao mês anterior.

Fora da classificação industrial, a produção de energia caiu 1,7% em termos mensais durante o período em análise.

De acordo com o Departamento Federal de Estatística, a produção industrial no terceiro trimestre de 2023 caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior.

Analistas da TradingEconomics.com projetam que a produção industrial mensal terá tendência em torno de 0,4% até 2024 e aumentará para 0,5% em 2025.

PMI de construção

Continuando a refletir o sombrio setor imobiliário doméstico, a divulgação de outubro de 2023 da S&P Global para o PMI da construção teve um desempenho inferior em 38,3, em comparação com os 39,3 do mês anterior, que registrou a queda mensal mais acentuada desde abril de 2020.

A medida de outubro ficou bem abaixo da média de 49,7 entre 2013 e 2023, ficou significativamente aquém da previsão de 41,5 dos analistas da TradingEconomics.com e marca a décima nona leitura consecutiva abaixo dos 50 desde março de 2022.

Os projectos comerciais também sofreram, devido ao ambiente de taxas de juro elevadas e à incerteza nas perspectivas económicas.

Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, observou:

As coisas continuam a ir de mal a pior no sector da construção na Alemanha… O drama geopolítico no Médio Oriente está a causar repercussões (devido ao aumento dos preços do gás e à incerteza)… já que muitos materiais de construção, como tijolos e isolamento, dependem do gás natural.

É preocupante que a queda nas novas encomendas tenha continuado pelo vigésimo mês consecutivo e também esteja a acelerar, o que implica que o sector ainda não atingiu o seu ponto mais baixo.

Dada uma série de cortes de empregos sectoriais, de la Rubia acrescentou que a qualidade dos subcontratantes piorou, o que contribui ainda mais para a redução da eficiência dos projectos.

Sinalizando danos duradouros, um inquérito sobre as perspectivas da indústria para os próximos doze meses foi negativo.

Outros dados económicos recentes

Os números sobre os dados da produção industrial seguem dados melhores do que o esperado, mas ainda contracionistas, do PMI de serviços e do PMI composto para outubro de 2023, que ficaram em 48,2 e 45,9, respectivamente.

Leituras abaixo de 50 marcam uma contração.

Na divulgação de ontem, os dados sobre pedidos à fábrica moderaram-se fortemente para 0,2% ao mês, de 1,9% ao mês registrado em agosto de 2023.

No entanto, isto ficou significativamente acima das estimativas de consenso de um declínio de (-)1,0% MoM.

Deve-se notar que os dados de Agosto foram revistos acentuadamente em baixa, de 3,9% em termos mensais, na sequência de relatórios incorrectos no,

…fabricação de equipamentos de processamento de dados, setor de produtos eletrônicos e ópticos…

Conclusão

A produção industrial é crucial para o crescimento alemão, talvez mais do que qualquer outra economia avançada, especialmente devido à sua importância reputacional de longo alcance.

Amanhã, ou seja, na quarta-feira, 8 de Novembro, os participantes no mercado irão monitorizar cuidadosamente os dados da inflação ao consumidor da Alemanha, bem como as últimas tendências de inflação harmonizadas pela UE no país.

Isto proporcionará um contributo valioso para a trajetória escolhida pelo Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, em meados de dezembro de 2023.

Na próxima semana, a Alemanha também divulgará dados da conta corrente que captarão melhor o impacto das taxas elevadas e da desaceleração da procura nas indústrias exportadoras.

Dados económicos fracos entre fábricas, projectos de construção, procura de exportação e taxas de juro elevadas sugerem que os dados do PIB do terceiro trimestre de 2023 poderiam ser revistos em baixa, enquanto a economia pode estar a caminhar para uma recessão técnica no final deste ano, e apenas traria perdas adicionais para a indústria e indústrias de construção.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.