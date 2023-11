Previsão do preço da prata à medida que a relação ouro/prata se estabiliza

O preço da prata deslocou-se lateralmente nos últimos dias, à medida que os investidores reagem à última decisão da Reserva Federal, às folhas de pagamento não agrícolas (NFP) e aos dados económicos da China. O par XAG/USD foi negociado a 22,72 na terça-feira, quase 10% acima do ponto mais baixo de outubro. Permanece mais de 13% abaixo do ponto mais alto deste ano.

Picos na proporção ouro/prata

O preço da prata tem estado em uma faixa estreita nos últimos dias. Na semana passada, a Reserva Federal decidiu deixar as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Embora o banco tenha deixado a porta para outro aumento das taxas, a maioria dos analistas acredita que agora o aumento das taxas foi concluído.

A outra notícia importante veio na sexta-feira, quando os EUA publicaram os dados mais recentes sobre folhas de pagamento não agrícolas (NFP). De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia criou 150 mil empregos enquanto a taxa de desemprego subiu para 3,9%. A taxa de participação no trabalho e os salários abrandaram ligeiramente.

Esses eventos são importantes para a prata devido ao seu papel como metal precioso. Tal como o ouro, a prata tende a reagir às ações do Fed. Na maioria dos casos, a prata sobe quando a Fed corta as taxas de juro ou quando insinua cortes nas taxas.

O preço da prata também reagiu aos últimos números do PMI industrial de todo o mundo. Os números económicos da China mostraram que o PMI caiu para 49 em Outubro. O mesmo aconteceu em outros países industrializados como os Estados Unidos e a Europa.

A prata reage a estes números devido à sua utilização no setor industrial. É usado para fabricar produtos como painéis solares, semicondutores e produtos de cozinha.

Entretanto, os últimos dados da China mostraram que as exportações caíram 6,4% em Outubro, pior do que a estimativa mediana de -3,3%. As importações, por outro lado, aumentaram 3%, o que foi melhor do que o esperado -6,2%. O seu excedente comercial total diminuiu para 405 mil milhões de dólares.

A prata teve desempenho inferior ao do ouro nos últimos meses. A relação ouro/prata saltou para US$ 88, o ponto mais alto desde março de 2023. Saltou mais de 15% em relação ao ponto mais baixo deste ano. Na maioria dos casos, se a relação ouro/prata for elevada, significa que é correcto comprar prata.

Previsão do preço da prata

Gráfico XAG/USD por Tradingview

No gráfico diário, vemos que o preço da prata movimentou-se recentemente numa faixa estreita. Moveu-se abaixo da linha de tendência descendente mostrada em amarelo. Esta linha de tendência conecta as maiores oscilações desde 4 de maio. Ele também se moveu entre os níveis de retração de Fibonacci de 50% e 61,8%.

O preço também está alguns pontos acima do nível de suporte crucial de US$ 22,14, a oscilação mais baixa em 23 de junho. Portanto, a perspectiva para o metal é neutra por enquanto. Os principais pontos de suporte e resistência a serem observados serão US$ 22,13 e US$ 23,70.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.