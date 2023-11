O preço do ORDI sobe à medida que os futuros abrem, o volume do Bitcoin Ordinals aumenta

O token ORDI teve um dos melhores desempenhos na quarta-feira, enquanto os investidores aplaudiam o salto nas vendas de Ordinals NFT. O token atingiu uma máxima de US$ 14,65, o nível mais alto desde maio deste ano. Em seu pico, o token Ordinals subiu mais de 403% em relação ao nível mais baixo de setembro.

ORDI, o token nativo para Ordinals, é o token com melhor desempenho esta semana. Esse aumento elevou seu valor de mercado total para mais de US$ 270 milhões. Seu volume diário de negociações nas últimas 24 horas subiu para mais de US$ 569 milhões.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Existem três razões pelas quais o ORDI está aumentando. Primeiramente, em comunicado, a Binance disse que irá listar o token. Este é um grande evento, já que a Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo. Dados da CoinMarketCap mostram que a maior parte do volume da ORDI veio da Binance, seguida pela OKX e Bitget.

A outra razão pela qual o token ORDI saltou é que o volume total de Ordinals NFTs aumentou drasticamente. Dados do CryptoSlam mostram que os NFTs do Bitcoin saltaram mais de 19,9% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 17,7 milhões. Esse aumento foi superior ao da Ethereum, que movimentou NFTs no valor de mais de US$ 17 milhões.

Os NFTs Ethereum têm perdido força nos últimos meses, o que empurrou seus preços mínimos para um nível recorde. Como resultado, as empresas do setor, incluindo a OpenSea, anunciaram demissões substanciais.

Enquanto isso, as posições em aberto da ORDI no mercado futuro dispararam. De acordo com a CoinGlass, esses contratos em aberto atingiram um máximo histórico de mais de US$ 79 milhões. A maioria desses ativos estava na Binance, seguida por OKX e Bitget.

Os contratos em aberto são uma figura importante na indústria de criptografia que mostra o volume de pedidos não atendidos no mercado futuro. Uma quantidade de contratos em aberto mais alta é um sinal de que a demanda está em tendência de alta.

Outra métrica importante foram as liquidações. As liquidações de shorts atingiram um nível recorde na terça-feira, quando o token começou a despencar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.