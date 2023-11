Prêmio Grayscale Solana Trust (GSOL) para aumento de preços SOL

O prêmio do Grayscale Solana Trust (GSOL) para o token SOL atingiu o ponto mais alto desde dezembro de 2021. Embora o preço do Solana tenha aumentado cerca de 92,5% nos últimos 12 meses, o GSOL aumentou mais de 375% no mesmo período. O forte desempenho do GSOL é um sinal de que existe demanda institucional pelo ativo.

GSOL é um dos muitos produtos que a Grayscale possui, sendo o mais popular deles o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que tem mais de US$ 19 bilhões em ativos totais. O objetivo do GSOL é dar aos usuários, especialmente investidores institucionais, acesso ao mercado Solana. Cobra uma taxa de 2,50% e acumulou mais de US$ 5,1 milhões em ativos totais.

Uma única unidade de GSOL estava sendo negociada a US$ 95,60, enquanto a participação por ação saltou para 16,90. Solana tem estado em destaque este ano por ser uma das grandes criptomoedas de melhor desempenho.

SOL saltou para US$ 43,15, o ponto mais alto desde 8 de agosto do ano passado. No seu pico, a moeda saltou mais de 310% desde o seu ponto mais baixo em 2023. Esta recuperação elevou o seu valor de mercado total para mais de 18 mil milhões de dólares, tornando-a a 7ª maior criptomoeda do mundo.

Uma das principais preocupações entre os investidores tem sido a exposição de Solana à FTX Estate, que detém milhões de tokens. Em última análise, o espólio desejará vender esses tokens à medida que o processo de falência continuar. Recentemente, a propriedade transferiu muitos tokens para bolsas como Binance e Kraken, impactando seu preço.

Outros trustes da Grayscale estão sendo negociados com um prêmio substancial. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que historicamente é negociado abaixo do NAV, agora tem um prêmio de 4,27%. Da mesma forma, Grayscale Chainlink Trust (GLINK) e Grayscale Ethereum Trust (ETHE) têm prêmios de 17% e 2,6%.

O prêmio do Grayscale Bitcoin Trust para o NAV começou a aumentar depois que a Grayscale ganhou um grande processo contra a Securities and Exchange Commission . Nesse processo, o tribunal ordenou que a agência revisasse a proposta da empresa de converter o trust em um ETF Bitcoin à vista.

Se a Grayscale conseguir fazer isso, os analistas esperam que a empresa tente convertê-la em um ETF.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.