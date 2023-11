Ripple atinge novos marcos na indústria de pagamentos – detalhes

A empresa de remessas Ripple fez vários anúncios durante sua conferência anual, Swell. A empresa de criptografia revelou seu produto Ripple Payments, representando um passo mais profundo no setor de pagamentos digitais.

Introducing Ripple Payments—the next evolution of Ripple’s payments product delivering a licensed end-to-end solution for FIs and SMEs with 70+ payout markets, expanded crypto liquidity options, integration with the XRP Ledger DEX, and much more.https://t.co/khOxtCnXin — Ripple (@Ripple) November 8, 2023

Ripple Payments promete soluções de pagamento certificadas para instituições com mais de 70 mercados de pagamento, maiores opções de liquidez em criptomoedas e muito mais.

De acordo com o anúncio, a Ripple obteve certificados de transmissão de dinheiro em Cingapura e em várias jurisdições nos Estados Unidos. As licenças permitiram à empresa expandir suas ofertas de pagamento em mais de 70 mercados de pagamento.

A plataforma de pagamentos internacionais da Ripple permitirá que os clientes tenham acesso à cobertura global de pagamentos. Isso melhora os casos de uso do XRPLedger, aumentando potencialmente a demanda por moedas XRP. O chefe de produtos de pagamento da empresa, Brendan Berry, declarou:

“Com mais empresas do que nunca vendo utilidade real no blockchain, nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes opcionalidade, velocidade, facilidade de uso e conformidade, tudo em um produto abrangente.”

Além disso, os parceiros da Ripple continuam a apoiar a iniciativa da empresa de oferecer os seus serviços de remessas em todo o mundo. A empresa anunciou que a Onafriq utilizará a sua tecnologia de transações criptográficas para lançar novos corredores de pagamento entre a África e outras regiões do mundo.

Esses desenvolvimentos provavelmente impulsionarão as recuperações dos preços do XRP, considerando a crescente utilidade.

Perspectiva de preço XRP

O preço do XRP oscilava em US$ 0,6947 até o momento, após um aumento de 1,59% em 24 horas. Manteve uma postura positiva na semana anterior, ganhando 15,30% nos últimos sete dias.

XRP weekly chart on Coinmarketcap

O token Ripple parece preparado para tendências de alta estendidas no longo prazo, considerando os desenvolvimentos positivos do ecossistema e as perspectivas amplas do mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.