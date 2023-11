Previsão de preço do Polygon (MATIC) em meio à forte atividade das baleias

Polygon (MATIC) ganhou mais de 7,40% no último dia, com suas impressionantes recuperações levando o alt a alturas nunca alcançadas desde julho de 2023, em meio a altas contínuas no mercado geral de criptomoedas. Juntamente com os ganhos significativos nos últimos meses, as baleias criptográficas acumularam continuamente tokens MATIC.

O alt mudou de mãos em US$ 0,8163 até o momento, um aumento de 22% nos últimos sete dias. Enquanto isso, as estatísticas da rede mostram que as carteiras de riqueza acumularam MATIC nas últimas semanas.

📈 With #altcoin milestones continuing to fire off, #Polygon has steadily risen back to $0.80 and increased its market cap by +54% in just 3 weeks. And in the past 2 weeks, the key wallets holding 100K-10M $MATIC have supported this rise by accumulating. https://t.co/i7lMmBgRbX pic.twitter.com/dWGXJ8CzOK — Santiment (@santimentfeed) November 9, 2023

Santiment apontou que a atividade massiva das baleias catalisou o aumento da altcoin para US$ 0,81. Endereços com 100 mil – 10 milhões de tokens conquistaram 42,88 milhões de ativos Polygon desde 24 de outubro. Os desenvolvimentos positivos fizeram com que a capitalização de mercado da MATIC aumentasse mais de 54% em três semanas.

Previsão de preço MATIC

Copy link to section

A perspectiva atual do Polygon sugere uma potencial continuação da tendência de alta do altcoin. A MATIC parece pronta para atingir sua meta de US$ 1. Sua última ascensão viu a criptografia superar a tendência de baixa de vários meses que engolfou suas ações de preços.

Os touros MATIC parecem ter o que é preciso para empurrar o MATIC 25% para cima – de US$ 0,8166 (preço atual) para a zona de retração FIB de 50% da queda de preço entre 18 de fevereiro e 11 de setembro. O nível Fibonacci é de US$ 1,0289.

Source – TradingView

No entanto, os compradores devem aumentar sua atividade para superar a concentração de US$ 0,9028 para estender as tendências de alta até a meta projetada.

Uma pressão de venda repentina que mergulhe o preço do MATIC abaixo de US$ 0,7468 arruinaria o caso de alta. Tais desenvolvimentos podem atrair quedas para US$ 0,6921.

Enquanto isso, os especialistas acreditam que o ciclo de alta está chegando. O Bitcoin estendeu sua recente alta para níveis acima de US$ 36,8 mil. A criptomoeda líder foi negociada a US$ 36.779 até o momento, após pequenas correções.

#Bitcoin makes a new yearly high at $36,800.



The bull cycle is on its way, #Altcoins are slowly picking up pace.



Buy the dips. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 9, 2023

O popular analista de criptografia Michael van de Poppe confia que o ímpeto de alta está aumentando, aconselhando seus seguidores a comprarem na queda à medida que as altcoins ganham impulso de alta. Tais desenvolvimentos reforçarão os potenciais aumentos da MATIC.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.