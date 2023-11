Dois tokens, Ordinals (ORDI) e Shiba Memu (SHMU), têm estado em destaque recentemente. Embora ambos estejam ganhando popularidade por razões diferentes, conseguiram capturar a atenção dos investidores de uma forma ou de outra.

Embora Shiba Memu possua recursos de marketing exclusivos alimentados por tecnologia de IA e sua pré-venda seja encerrada nos próximos 51 dias, Ordinals adota uma abordagem revolucionária ao permitir inscrições na blockchain do Bitcoin.

O que é Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) é uma plataforma inovadora projetada para inscrever conteúdo digital em Satoshis individuais dentro da blockchain do Bitcoin. Cada Satoshi, a menor unidade do Bitcoin, pode ser associado a conteúdo digital como texto, imagens, áudio e vídeo. Este conteúdo torna-se uma parte permanente e imutável da blockchain do Bitcoin, garantindo a integridade e autenticidade dos dados.

A singularidade do Ordinals reside na sua capacidade de permitir a transferência ponto a ponto de conteúdo inscrito em Satoshis, permitindo aos criadores publicar, compartilhar e trocar sua propriedade intelectual sem medo de perder propriedade ou direitos autorais. Além das inscrições, os tokens ORDI também podem ser vinculados a tokens de segurança, contas ou stablecoins, expandindo sua utilidade dentro do ecossistema de criptomoedas.

Por que o Token Oirdinals está em alta?

Nos últimos tempos, o Ordinals experimentou movimentos de preços significativos. O preço do ORDI subiu após sua listagem na Binance, uma das maiores e mais conceituadas exchanges de criptomoedas.

A listagem proporcionou ao Ordinals maior liquidez, atraindo traders e investidores que buscam aproveitar a alta de preços.

Vale ressaltar que a Binance designou o ORDI como um projeto “Seed”, indicando sua natureza experimental com maior risco e volatilidade. Embora a Binance tenha aconselhado os usuários a terem cautela ao negociar ORDI, o token teve interesse imediato e intenso, com volumes de negociação excedendo US$ 153 milhões nas primeiras 24 horas após a listagem.

Previsão de preço ORDI

A previsão do preço futuro do ORDI permanece incerta, dada a sua natureza experimental e histórico limitado.

O preço do ORDI sofreu flutuações notáveis nos últimos meses, demonstrando a volatilidade inerente ao mercado de criptomoedas. Apesar dos altos e baixos iniciais, o valor do token mostrou resiliência, sugerindo a confiança potencial que os investidores estão depositando nas suas perspectivas de longo prazo. Os indicadores de mercado sugerem uma trajetória positiva para o ORDI, com alguns analistas prevendo um possível movimento ascendente capitalizando a recente listagem na Binance.

Seguindo os recentes movimentos de preços e o entusiasmo em torno da listagem da Binance, os analistas prevêem que o preço do ORDI chegará a US$ 15 até o final de novembro de 2023.

Contagem regressiva da pré-venda de Shiba Memu

Enquanto a ORDI ganha impulso, o Shiba Memu (SHMU) tem chamado a atenção por suas capacidades únicas de marketing impulsionadas por IA. O novo projeto de criptomoeda meme, conhecido por suas estratégias ambiciosas de marketing, está se preparando para encerrar sua pré-venda nos próximos 51 dias. O uso inovador da tecnologia de IA pelo Shiba Memu para impulsionar suas iniciativas de marketing tem atraído investidores em busca de abordagens novas e avançadas para o marketing de criptomoedas.

A pré-venda do Shiba Memu é sinônimo de aumentos de preços a cada poucas horas, levando os potenciais investidores a tomarem nota das oportunidades contínuas. Até o momento, um único token SHMU estava sendo vendido a 0,039475 USDT com um aumento de preço para 0,039700 USDT nas próximas 8 horas.

Com o encerramento da pré-venda num futuro próximo, os dias restantes são cruciais para quem pretende participar nas fases iniciais deste projeto inovador.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.