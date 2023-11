O Ethereum acaba de testar novamente os máximos de US$ 2,1 mil e o Bitcoin atingiu o máximo de 18 meses, perto de US$ 38 mil – ganhos tentadores nas últimas 24 horas.

À medida que os investidores lutam para se posicionar em meio ao impulso do mercado altista para as principais criptomoedas, o interesse em torno de algumas altcoins está crescendo. Em particular, está a busca pelo que poderia ser o novo projeto inovador no mundo das moedas meme.

Então, deixando de lado os atuais tokens de meme inspirados em cães ou sapos, poderia ser Shiba Memu (SHMU) ou Bonk (BONK)?

Shiba Memu vs. Bonk: Batalha de projetos de memes com tema de cachorro?

O que é Shiba Memu (SHMU)?

O Shiba Memu é um projeto de criptomoeda meme que utiliza a inteligência artificial para uma abordagem única de marketing e envolvimento da comunidade. Um painel de controle de IA que utiliza processamento de linguagem natural, análise preditiva e análise de sentimento, entre outras características, impulsionará a tração do projeto.

O token ERC-20 tem um fornecimento total de 1 bilhão de SHMU, 85% dos quais são definidos para a comunidade por meio de pré-venda. 10% são destinados a provedores de liquidez e recompensas comunitárias, enquanto 5% são destinados ao desenvolvimento de projetos.

A pré-venda de Shiba Memu foi estendida devido à enorme demanda da comunidade. Restam 49 dias a partir de hoje, mas os investidores já adicionaram mais de $4,4 milhões em SHMU aos seus portfólios.

O que é Bonk (BONK)?

Bonk é uma moeda meme de cachorro baseada em Solana, lançada no final de dezembro de 2022. O token meme é direcionado à comunidade do blockchain Solana e é um dos maiores ganhadores nesse ecossistema. Embora o colapso da FTX tenha atraído um sentimento negativo para Solana, a rede mostrou uma resiliência que é visível no aumento para US$ 50 para o token SOL nativo.

BONK, um token Solana Program Library (SPL), foi distribuído a desenvolvedores e usuários da Solana. A distribuição gratuita representou 50% do fornecimento total de BONK, e sua listagem em importantes plataformas de câmbio centralizadas contribuiu para a valorização de seu preço.

Shiba Memu vs. Perspectiva de preço BONK

O preço do BONK atingiu um máximo histórico de US$ 0,00000487 em janeiro, gerando ganhos massivos de mais de 4.000% para os primeiros compradores. A preços atuais, o token caiu 52% desde o ATH. No entanto, saltou mais de 270% na semana passada, sugerindo que o sentimento em todo o mercado pode ajudá-lo a atingir o pico histórico.

Enquanto isso, o preço de pré-venda do Shiba Memu aumentará para US$ 0,0485 até o final de sua pré-venda em 30 de dezembro. Ao preço atual de US$ 0,039925, o valor de pré-venda do SHMU aumentou mais de 258% em relação aos US$ 0,011125 iniciais por token.

Analistas de mercado dizem que o preço do Shiba Memu pode explodir quando o SHMU for listado nas principais exchanges de criptomoedas e o painel de IA for lançado. De acordo com o roteiro do projeto, os dois marcos são esperados no primeiro e terceiro trimestre de 2024, respectivamente.

Qual provavelmente será um melhor investimento?

Dogecoin, Shiba Inu e Pepe são os principais tokens meme do mercado em valor de mercado. Embora continuem sendo os principais projetos com tema de cachorro e sapo no mercado, alguns concorrentes emergentes atualmente veem tanto entusiasmo quanto Shiba Memu e Bonk.

Apesar de serem todos tokens meme, são projetos que adotaram abordagens diferentes para distribuição de tokens, marketing e envolvimento da comunidade.

Talvez a vantagem que Shiba Memu possa ter sobre Bonk seja por meio do painel de IA com lançamento previsto para o terceiro trimestre de 2024. O staking também pode ser uma proposta muito atraente para os investidores.

Os investidores que desejam comprar um ou outro podem querer saber mais antes de investir. Também é importante compreender que as criptomoedas são um setor em maturação e que os tokens ainda estão sujeitos a oscilações voláteis.

