Veja por que os tokens de piquetagem Rocket Pool (RPL), Lido DAO (LDO) aumentaram

Foi uma boa semana para criptomoedas. O preço do Bitcoin subiu para mais de US$ 37.000 pela primeira vez em 18 meses. Da mesma forma, o preço do Ethereum subiu para mais de US$ 2.100 depois que a Blackrock revelou seu ETF ETH. Como resultado, a maioria das altcoins, incluindo Huobi Token, Jasmy e Ethereum Classic, subiram.

Aumento de tokens de piquetagem líquida

Copy link to section

Um grupo crucial de tokens criptográficos que também saltou foram aqueles envolvidos em apostas líquidas. Lido DAO (LDO) e Rocket Pool (RPL) foram dois dos tokens com melhor desempenho na sexta-feira, saltando mais de 20% nas últimas 24 horas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gráfico LDO vs RPL

Para começar, Lido e Rocket Pool são os dois maiores players na indústria de estacas líquidas. O staking líquido permite aos usuários apostar seus tokens de maneira descentralizada. O principal benefício é que as pessoas com esses ativos podem retirá-los facilmente, mesmo antes do final do mês.

A Rocket Pool tem 819.000 ETH apostados, atualmente avaliados em mais de US$ 1,7 bilhão. Os usuários da plataforma podem ganhar mais de 7% em APR se apostarem e administrarem um nó e 3,12% se apenas apostarem.

Lido DAO cresceu e se tornou o maior protocolo DeFi do mundo, com mais de US$ 19 bilhões em ativos totais. Os usuários da plataforma podem apostar Ethereum e Polygon. Possui mais de US$ 18 bilhões em ETH e US$ 123 milhões em MATIC. Seu staking de ETH rende uma TAEG de 3,5%.

É importante notar que o Ethereum está tendo um rendimento inferior ao do dólar americano. Com as taxas de juro a subir, o dólar americano está a render mais de 5%. No entanto, os fundos do mercado monetário tendem a ter um crescimento fraco.

BlackRock wouldn't register for a Spot Ethereum ETF unless they were certain that the Spot #Bitcoin ETF would be accepted with 100% certainty. pic.twitter.com/tSstfztdQY — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 9, 2023

Aumento do preço do Ethereum

Copy link to section

A principal razão pela qual o preço das ações LDO e RPL subiu é que o preço do Ethereum teve um rompimento de alta. O preço do ETH atingiu um máximo de mais de US$ 2.100, o nível mais alto desde maio de 2022. Ele saltou mais de 141% desde o ponto mais baixo deste ano, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 254 bilhões.

O preço do Ethereum subiu devido à alta geral das criptomoedas. O Bitcoin saltou para mais de US$ 37.000, enquanto o valor total de mercado de todas as criptomoedas subiu para mais de US$ 1,4 trilhão.

O token ETH subiu depois que a Blackrock entrou com um pedido de um ETF ETH. O argumento é que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aprovará primeiro o ETF Bitcoin. Isso será seguido por um ETF ETH.

Ainda não está claro se a SEC aprovará um ETF Ethereum. Por um lado, o Ethereum é bastante diferente do Bitcoin devido à forma como a tecnologia funciona. Bitcoin usa a tecnologia de prova de trabalho (PoW), enquanto Ethereum usa uma tecnologia de prova de aposta (PoS).

Ao usar a tecnologia PoS, o Ethereum possui recursos de piquetagem, que são bastante problemáticos para a SEC. A SEC provavelmente vê o Ethereum como um título financeiro, o que pode levar à sua negação.

Há um caso otimista para o Lido DAO. Por um lado, a LDO tem uma participação de mercado crescente na indústria DeFi. Além disso, ao contrário de outros tokens criptográficos, o Lido está quase concluindo o desbloqueio de seus tokens. Tem uma oferta total de circulação de 1 bilhão. 89% desses tokens já foram desbloqueados.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.