Celestia TIA salta à medida que contratos em aberto de futuros e liquidações de shorts disparam

O preço do token Celestia (TIA) continuou seu retorno durante o fim de semana, à medida que a demanda pela moeda continuava aumentando. A nova criptomoeda disparou para uma máxima de US$ 4,10, 85% acima do ponto mais baixo desta semana. Seu valor total de mercado disparou para mais de US$ 527 milhões, tornando-se a 93ª maior criptomoeda do mundo.

Celestia não é a única criptomoeda que está surgindo. O Bitcoin está confortavelmente acima de US$ 37.000, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, disparou acima de US$ 2.000. Da mesma forma, Bonk, a moeda meme Solana saltou para US$ 0,00030, enquanto o valor de mercado total de todas as moedas digitais saltou para mais de US$ 1,4 trilhão. Este rali explica porque a TIA saltou.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O preço do Celestia também disparou devido ao aumento do volume e do hype. Dados compilados pela CoinGecko mostram que o volume total nas últimas 24 horas foi de mais de US$ 526 milhões. A maior parte desse volume, cerca de 40%, veio da Binance, a maior exchange do mundo. É seguido por Bitget e OKX.

Dados adicionais mostram que os contratos em aberto de futuros e as liquidações de posições vendidas da TIA aumentaram. As participações em aberto no mercado futuro dispararam para um recorde de US$ 77 milhões, com a maioria delas vindo da Binance.

Os contratos em aberto são uma métrica importante no mercado de criptografia e de ações. Refere-se ao volume de pedidos não atendidos no mercado futuro. Na maioria dos casos, um valor mais alto é um sinal de que há uma demanda elevada pela moeda.

Juros em aberto de futuros da Celestia

Enquanto isso, as liquidações de posições vendidas atingiram um nível recorde com o salto do token. Shorts no valor de mais de US$ 1,87 milhão foram liquidados no sábado. Esta é uma métrica importante que mostra o volume de vendedores a descoberto que foram forçados a fechar suas negociações.

Para começar, Celestia é um novo projeto blockchain que visa perturbar as redes existentes como Ethereum, Solana, Cardano e Tron. Seu principal benefício é que ele possui recursos modulares que podem ser dimensionados com segurança de acordo com o número de usuários.

Como resultado, os desenvolvedores podem implantar seu próprio blockchain em minutos e escalar com facilidade. A TIA, sua criptomoeda, é usada para pagar pelo blobspace, proteger a rede e participar da governança.

Celestia enfrenta inúmeros desafios. Por um lado, trata-se de um setor que se tornou altamente competitivo. Ethereum ainda detém uma participação de mercado líder no setor de contratos inteligentes. Outras redes da camada 1, como Tron, Avalanche e Solana, também têm uma participação menor. Além disso, competirá com redes de camada 2 que sobrecarregam outras blockchains como Ethereum. Os blockchains da camada 2 mais populares são Arbitrum, Polygon, Base e Optimism.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.