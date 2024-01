Era Milei da Argentina: contratos de Bitcoin, fechamento do banco central e um mercado livre de moeda

A Argentina está a agitar as políticas económicas sob o presidente Javier Milei. Anúncio recente da Ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, revela uma mudança inovadora em direção à adoção do Bitcoin para acordos contratuais. Esta medida, juntamente com planos para fechar o banco central e abraçar um mercado livre de moeda, marca uma experiência sem precedentes.

A América Latina, surpreendentemente pró-Bitcoin, está a testemunhar uma transformação que desafia as normas económicas tradicionais.

Contratos Bitcoin agora aceitos na Argentina

Copy link to section

A Argentina deu um salto ousado no mundo das criptomoedas, com a Ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, confirmando que o país agora aceita Bitcoin para acordos contratuais.

Em uma declaração inovadora, Mondino declarou que os contratos podem ser firmados em Bitcoin, estendendo a inclusão a outras criptomoedas e ativos tangíveis como litros de leite. Esta mudança, delineada no Artigo 766, obriga os devedores a entregar o montante acordado, independentemente do estatuto de curso legal da moeda.

A medida representa um momento crucial no reconhecimento legal e prepara o terreno para um mercado monetário livre.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

O caminho da Argentina para longe das leis de curso legal

Copy link to section

Sob a liderança do Presidente Milei, a Argentina está a traçar um caminho que se afasta das tradicionais leis com curso legal. Os cidadãos, as empresas e o governo terão em breve a flexibilidade para aceitar qualquer moeda ou activo, promovendo uma concorrência monetária livre no mercado.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Esta experiência ousada, a primeira do género em mais de um século, visa abordar a hiperinflação e a utilização predominante de múltiplas moedas, incluindo o dólar americano, amplamente adoptado. A decisão do governo de encerrar o banco central alinha-se com a visão mais ampla de uma economia sem moeda.

Após o recente anúncio do Ministro das Relações Exteriores, o país parece estar adotando o Bitcoin, alinhando-se com a tendência geral da América Latina. Seguindo o exemplo de El Salvador na criação de moeda com curso legal para o Bitcoin, as regulamentações favoráveis à criptografia do Brasil e agora o ministro da Argentina usando o Bitcoin para introduzir novas políticas, a região está se tornando um centro para experimentação de criptomoedas.

A abertura para experimentos criptográficos na América Latina é atribuída à população instruída, à presença de bens de primeira necessidade e à ausência de uma infraestrutura nacional totalmente desenvolvida. Esta postura regional pró-Bitcoin estabelece um precedente para outras nações considerarem iniciativas semelhantes.

Uma revolução monetária no horizonte

Copy link to section

A Argentina, liderada pelo Presidente Milei, está à beira de uma revolução monetária, desafiando as normas económicas convencionais. A aceitação do Bitcoin para contratos, juntamente com os planos para se afastar das leis de curso legal e fechar o banco central, marca uma mudança sem precedentes.

À medida que a América Latina emerge como uma região pró-Bitcoin, o sucesso da experiência da Argentina influenciará, sem dúvida, as perspectivas globais sobre a adopção das criptomoedas. O mundo observa enquanto o país navega em águas desconhecidas, inaugurando uma nova era de possibilidades económicas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.