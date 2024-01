Tem sido um mês de altos e baixos para o Brasil, com a melhoria do crescimento económico do país que lhe valeu uma melhoria nas suas classificações de longo prazo daS&P Global em 19 de dezembro.

Mas uma série de anúncios do Brasil esta semana revelam uma nação sob pressão financeira, após um 2023 caracterizado pela coragem face à incerteza global e, mais recentemente, à alta do dólar americano.

Relatório de inflação de 2023

No dia 21 de dezembro, o BCB (Banco Central do Brasil) divulgou seu último relatório de inflação. Mostrou uma ligeira desaceleração económica projetada em 2024, após os fortes ganhos do país em 2023:

No plano interno, a perspectiva de abrandamento da actividade económica foi confirmada pelo crescimento do PIB de 0,1 por cento no terceiro trimestre de 2023, após uma forte subida no primeiro semestre do ano. O valor ficou um pouco acima do esperado. Destaca-se a expansão do consumo das famílias, especialmente de serviços e bens de consumo não duráveis. Por outro lado, os investimentos vêm caindo nos últimos quatro trimestres. A balança comercial deverá atingir um excedente recorde em 2023, contribuindo para um défice moderado da balança corrente. As projeções de crescimento do PIB foram ligeiramente ajustadas. Para 2023, de 2,9 por cento para 3,0 por cento, e, para 2024, de 1,8 por cento para 1,7 por cento.”

A abordagem de esperar para ver do Copom

A ata da reunião de política monetária do Copom no início deste mês, divulgada esta semana, lançou mais luz sobre a posição do Brasil:

“O comité acredita que o ambiente internacional é menos adverso do que na reunião anterior… a probabilidade de uma aterragem suave nos Estados Unidos aumentou. Outros países mantiveram a sua estratégia de aperto prolongado da política monetária, o que tem sido essencial para conter a inflação global. O Comité concentrou-se novamente nas fontes e nas incertezas do futuro processo desinflacionista, contrastando a melhoria das actuais perspectivas inflacionistas com os desafios ainda futuros, tais como o contexto geopolítico incerto, os mercados de trabalho aquecidos e o estreito hiato do produto em várias economias avançadas.. Dada a recente volatilidade e incerteza sobre as perspectivas internacionais, o Copom manteve sua avaliação de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.”

FX: Desempenho recente do BRL

O USD/BRL tem caído ultimamente, depois de uma corrida bastante sólida no início do ano, com o Real subindo frequentemente em relação ao dólar. O par USD/BRL rompeu uma resistência chave para ser negociado a mais de 5,00 reais em relação ao dólar americano, apenas para cair abaixo desse ponto a partir de 1º de novembro. Durante novembro e início de dezembro, o USD/BRL esteve em uma maré de derrotas, exacerbada pelos fortes ganhos do dólar em meio à esperança crescente de uma aterrissagem suave para a América no final de 2023. O USD/BRL chegou a quebrar abaixo de um nível de suporte chave de 4,84 nos últimos dias.

Enquanto isso, o EUR/BRL esteve em grande parte dentro de uma faixa durante a maior parte do segundo semestre de 2023, oscilando entre um nível de suporte de 5,20 e um nível de resistência de 5,40 de forma notavelmente consistente.

Perspectivas futuras para o Brasil em 2024

Enquanto isso, o popular banco brasileiro Itaú divulgou uma perspectiva macro para o Brasil para o próximo ano intitulada “entre o otimismo e os velhos desafios em 2024”. Nele, revisou drasticamente uma estimativa anterior do BRL oscilando em uma média de 5,25 para 2024, para uma média de 4,90 em relação ao dólar americano.

Vemos espaço para um melhor desempenho da moeda dada a melhoria do ambiente internacional, esperando-se que o Fed comece a cortar as taxas de juro no início do ano, o que mitigaria parcialmente a redução esperada no diferencial de taxas de juro e desencadearia a depreciação do USD. a nível global. Dito isto, continuamos a esperar um desempenho superior da economia dos EUA, o que limitaria as possibilidades de um dólar global muito mais fraco ou de um real mais forte no próximo ano. Além disso, os baixos prémios de risco internos (considerando o período pós-pandemia) e um bom desempenho comercial (que deverá continuar nos próximos anos) apoiam a moeda. Prevemos a taxa de câmbio em 5,10 BRL/USD em 2025.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.