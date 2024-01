Previsão de preço de Jasmy: pronto para um salto de 26% em breve

O preço da JasmyCoin manteve-se estável na quinta-feira, com a retomada da corrida criptográfica. O token $JASMY atingiu uma máxima de US$ 0,0065, alguns pontos abaixo da máxima deste mês de US$ 0,0067. Subiu mais de 115% desde o seu ponto mais baixo este ano.

Por que o token Jasmy está subindo?

Jasmy e outras altcoins continuaram sua forte recuperação, à medida que os investidores permaneciam otimistas em relação à indústria de criptografia. Existem três razões principais pelas quais o Bitcoin e outras altcoins estão ficando sobrecarregados.

Primeiro, as esperanças de um ETF Bitcoin à vista surgiram esta semana, quando a Securities and Exchange Commission (SEC) se reuniu com a Blackrock e a Nasdaq pela segunda vez. Esta foi uma reunião importante porque Blackrock é um dos nomes mais proeminentes que apresentou uma proposta, enquanto a Nasdaq é a segunda maior bolsa do mundo.

Em segundo lugar, Jasmy está subindo por causa do chamado comício do Papai Noel. Na maioria dos anos, as criptomoedas e outros ativos tendem a subir antes do Natal. Além disso, existe uma probabilidade crescente de que os bancos centrais comecem a cortar as taxas em 2024.

A maioria dos países desenvolvidos viu a sua taxa de inflação cair drasticamente recentemente. No Reino Unido, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu abaixo dos 4% em Novembro e é provável que a tendência continue. Na Europa, o IPC aproxima-se dos 2%, enquanto nos EUA ronda os 3,1%.

Portanto, os economistas acreditam que estes bancos irão realizar vários cortes em 2024, numa grande reversão do que aconteceu nos últimos dois anos. O Fed apontou três cortes nas taxas em 2024, equivalentes a 75 pontos base.

Todos esses fatores são importantes para Jasmy devido à sua estreita correlação com o Bitcoin. Na maioria dos casos, Jasmy e outras altcoins tendem a subir quando o Bitcoin está subindo e vice-versa. Por exemplo, caiu para US$ 0,0027 em dezembro do ano passado, quando o BTC caiu abaixo de US$ 16.000.

Previsão de preço Jammy

Gráfico JASMY por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do token JASMY tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. À medida que subiam, as médias móveis de 25 e 50 dias fizeram um cruzamento de alta em outubro, o que é um sinal de alta.

Mais recentemente, Jasmy encontrou resistência em US$ 0,0066, onde tem lutado para subir. Da mesma forma, o Bitcoin tem lutado para ultrapassar a máxima acumulada no ano, de perto de US$ 45.000. Portanto, suspeito que o preço do token Jasmy continuará subindo à medida que os compradores visam a resistência principal em US$ 0,0080, a oscilação mais alta em 5 de maio, que está 26% acima do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.