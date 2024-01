Veja por que o preço da criptografia Elastos (ELA) está verticalizando

O preço do Elastos (ELA) tem sido um dos tokens criptográficos de melhor desempenho esta semana. O token subiu nos últimos três dias consecutivos, atingindo um máximo histórico de US$ 7,50. Esta foi uma recuperação notável, considerando que estava sendo negociado a US$ 1 há uma semana. À medida que o token subiu, seu valor de mercado total saltou para mais de US$ 119 milhões.

Gráfico ELA da TradingView

O preço do Elastos aumentou devido à demanda contínua por projetos que forneçam recursos de contratos inteligentes para Bitcoin. A Elastos possui a Bel2, uma rede de camada 2 para o ecossistema Bitcoin. O objetivo é construir uma comunidade inteira em torno do Bitcoin.

Vimos muitos projetos semelhantes funcionarem bem nos últimos dias. Stacks (STX), que fornece uma camada de contrato inteligente para Bitcoin, mais que dobrou recentemente. Da mesma forma, o Internet Computer disparou dois dígitos somente nesta semana.

Mais importante ainda, o preço do token ORDI do Bitcoin Ordinals subiu, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 1,3 bilhão. As vendas totais do Bitcoin Ordinals dispararam para mais de US$ 1 bilhão nos últimos meses.

#Bitcoin Innovation and Layer 2: Five Key Takeaways!💡#BeL2 unlocks an infinite world of Smart Contracts, from exchanging goods to managing royalties, for the world's largest Blockchain community. This innovation makes Bitcoin 'smarter,' facilitating a new economic mechanism.… pic.twitter.com/KGrSErrgHb — Elastos (@ElastosInfo) December 20, 2023

Uma solução Bitcoin de camada 2 como o Elastos levará a taxas de transação mais baixas, mais atividade de rede, introdução de staking e um processo mais fácil de monetizar conteúdo e dados pessoais. Além disso, facilitará a migração de ativos do mundo real (RWA). Você pode ler mais detalhes nesta página.

O preço do Elastos também disparou devido ao crescente volume de staking de ELA. Dados da StakingRewards mostram que a capitalização de mercado de staking da ELA subiu para mais de US$ 25,69 milhões, dando-lhe uma taxa de staking de 25%. O volume diário saltou para mais de US$ 43 milhões.

A outra razão pela qual o preço do token ELA disparou é que o token foi listado na Crypto.com, uma das maiores bolsas de criptografia do mundo. Na maioria dos casos, as criptomoedas tendem a subir depois de serem listadas em uma grande bolsa.

O token Elastos também está subindo por causa do Fear of Missing Out (FOMO), que se espalhou na indústria de criptografia. Uma olhada na maioria dos painéis mostra que a maioria dos tokens criptográficos continuou subindo nas últimas semanas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.