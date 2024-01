Xangai realiza a primeira liquidação transfronteiriça do mundo usando o yuan digital

A filial do Banco da China em Xangai executou com sucesso um pagamento de 100 milhões de yuans (US$ 14 milhões) usando sua moeda digital do banco central (CBDC), e-CNY. Fontes locais indicam que a liquidação no exterior foi realizada através do Conselho Internacional de Bolsa Financeira de Xangai para o ouro. A liquidação ocorreu em 20 de dezembro.

Um porta-voz do Banco da China comentou sobre o acordo bem-sucedido:

A conta contribuirá com força financeira para apoiar a implementação profunda da estratégia de promoção da zona piloto de comércio livre em Xangai e promover a qualidade e a modernização do centro de comércio internacional.

O marco é significativo para o Banco da China de Xangai, que tem estado na linha de frente nos testes piloto do e-CNY. A implementação do e-CNY reforça a estratégia de promoção da zona piloto de comércio livre de Xangai, à medida que procura tornar-se um centro de comércio internacional. Ultimamente, o banco possibilitou a importação de minério de ferro para a China por meio de moeda digital.

Testes globais de e-CNY CBDC para impulsionar a adoção

Copy link to section

A China tem vindo a intensificar a experimentação do e-CNY, mesmo enquanto o país procura libertar-se da dependência do dólar. Os testes piloto globais levaram a China a assinar um memorando de US$ 400 milhões com os Emirados Árabes Unidos para cooperação CBDC em 1º de dezembro. A China também cooperou com várias instituições, incluindo o gigante bancário britânico Standard Chartered, para testes de e-CNY.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Mais recentemente, a China lançou sua versão mais recente do aplicativo digital yuan. A versão atualizada oferece funcionalidades aprimoradas e permite aos usuários conectar cartões de débito e contas bancárias pessoais para comprar moeda digital.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O presidente da China, Xi Jinping, apoiou veementemente os CBDCs, acreditando que são fundamentais para desbloquear pagamentos transfronteiriços. O apoio ocorre apesar da postura dura do país em relação aos ativos digitais, tendo proibido transações de criptomoeda em 2021. Em julho deste ano, as transações e-CNY ultrapassaram 1,8 trilhão de yuans (US$ 250 bilhões) em transações desde seu lançamento, há menos de dois anos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.