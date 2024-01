Pullix, uma nova exchange híbrida atualmente em pré-venda, está atraindo a atenção do mercado à medida que analistas apontam seu $PLX nativo como um token potencial de 100x.

Ao verificar os mercados e considerar a próxima etapa de investimento, aqui está o que você precisa saber sobre bolsas híbridas. Descubra também o que pode fazer o Pullix ($PLX) se destacar dos demais.

Exchanges híbridas em 2024 e além

O ano está chegando ao fim e as tendências e previsões criptográficas para 2024 estão chegando em grande quantidade e rapidamente. Entre as opiniões e previsões de especialistas estão alguns temas recorrentes, incluindo inteligência artificial, jogos, ativos do mundo real (RWAs), BRC20 e bolsas híbridas. Segundo alguns analistas, o futuro das finanças descentralizadas (DeFi) poderia ser HEXs.

Com a lacuna entre as finanças tradicionais e o DeFi diminuindo continuamente, o mercado abraçou lentamente a ideia de uma bolsa híbrida que oferece aos usuários os benefícios de uma exchange combinada centralizada (CEX) e descentralizada (DEX).

Várias plataformas estão moldando o futuro da negociação de criptomoedas, com inovações, segurança e liquidez que se espera impulsionarem uma maior adoção. No entanto, essa busca não é uma jornada tranquila, como evidenciado pela recente interrupção da Ankex, um HEX desenvolvido pela provedora de infraestrutura DeFi Qredo Network.

Ankex era uma exchange híbrida que tentava dominar o espaço com seus recursos CEX e DEX. Depois de estar em desenvolvimento desde 2022 e prestes a lançar sua versão beta pública, ele anunciou repentinamente que estava encerrando no início deste mês.

A plataforma atribuiu a decisão ao impacto do mercado de baixa, com o colapso da FTX provavelmente contribuindo para o impacto geral. Apesar de infeliz, esse desenvolvimento faz com que o mercado esteja de olho no potencial apresentado por um novo projeto – Pullix.

O que é Pullix ($PLX)

Pullix (PLX) é uma plataforma de câmbio híbrida que busca resolver os problemas de liquidez do DeFi, ao mesmo tempo que oferece aos usuários a oportunidade de negociar e ganhar em um ambiente seguro e fácil de usar. Sua pré-venda está atualmente em alta, à medida que os investidores expressam confiança, uma perspectiva que tem analistas apontando para um possível rali pós-pré-venda para seu token nativo $PLX.

Embora ainda em desenvolvimento, os recursos de exchange híbrida do projeto que o diferenciam dos CEXs e DEXs são o que os usuários esperam aproveitar em 2024 e além.

Por exemplo, os usuários preocupados com a custódia de seus ativos em plataformas centralizadas após recentes colapsos e hacks, encontrarão a oportunidade de negociar na rede e ganhar enquanto aproveitam a autocustódia, uma perspectiva atraente.

Assim como outras plataformas, o Pullix busca incentivar seus usuários a fornecer liquidez, oferecendo aos detentores de tokens a chance de ganhar recompensas por meio de staking e yield farming. No entanto, nenhuma outra exchange detalha uma oportunidade de ganho onde os usuários podem contribuir para a liquidez dos criadores de mercado automatizados enquanto lucram com uma parcela da receita diária da plataforma.

Parte da receita também será usada para comprar e queimar tokens $PLX, um mecanismo inflacionário que ajudará a impulsionar os preços futuros. Para apimentar ainda mais isso estão os spreads reduzidos e taxas de comissão de 0% disponíveis para os usuários.

Conclusão: vale a pena comprar $PLX?

Especialistas opinaram que novas plataformas que acertarem ao oferecer o melhor das exchanges centralizadas e descentralizadas aos usuários, fornecendo soluções para questões emergentes como violações de segurança, experiência do usuário e liquidez, poderiam dominar a indústria.

As CEXs podem prosperar e as DEXs estão crescendo, mas uma exchange híbrida que combina ambos os mundos poderia ser o futuro.

O whitepaper e o roadmap da Pullix apontam para um projeto projetado para alcançar esse objetivo. Sua pré-venda arrecadou mais de $1,1 milhão na terceira fase, com $PLX cotado a $0,044 por token, oferecendo uma entrada provavelmente vantajosa antes do lançamento.

Além dos recursos destacados acima, o que mais poderia fazer o Pullix se destacar e potencialmente dominar? Saiba mais sobre este projeto aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.