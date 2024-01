Principais desempenhos criptográficos de 2023: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e Helium (HNT)

O mercado de criptomoedas registrou um desempenho significativo em 2023, e altcoins como Solana, Avalanche e Helium roubaram a cena ao trazer histórias únicas para o mundo dos ativos digitais.

O notável renascimento de Solana

Solana juntou-se aos melhores desempenhos de 2023 com seu notável aumento de 700% desde outubro, o que fez com que o ativo atraisse a atenção dos investidores e diversas integrações. O projeto recuperou das paralisações do ano passado e demonstrou resiliência face a vários desafios, incluindo um escrutínio regulamentar mais rígido.

Solana teve um desempenho superior em meio aos problemas relacionados ao FTX, e sua aventura no espaço de tokens meme mostra a dedicação do projeto em garantir uma rede robusta. SOL mudou de mãos a US$ 98,44 até o momento, um aumento de mais de 17% no dia anterior. O alt provavelmente ultrapassará US$ 100 até o final de 2023.

Endosso institucional mantendo o Avalanche à tona

Avalanche juntou-se à festa de alta de 2023 no setor de criptografia, subindo 300% no acumulado do ano. O notável aumento de preço fez com que o token se juntasse à lista das 10 principais criptomoedas por valor no início de dezembro.

Entretanto, colaborações estratégicas com instituições notáveis contribuíram para os aumentos de preços da AVAX. As parcerias com a Amazon Web Services e a participação nas campanhas de blockchain da Apollo Global e do JPMorgan estabeleceram a Avalanche como a plataforma para empreendimentos institucionais.

A recuperação dos preços da AVAX ressaltou o impacto positivo das instituições na indústria de ativos digitais. O alt foi negociado a US$ 46,08 nesta publicação, após um aumento de 2,53% em 24 horas.

O crescimento do hélio

HNT dominou os gráficos de criptografia em dezembro, aumentando seus ganhos de 2023 em 500%. A migração para o blockchain Solana em abril e o empreendimento estratégico da Helium no mercado móvel catalisaram o sucesso do projeto.

A aventura na Internet das Coisas e nos mercados móveis e o lançamento de moedas MOBILE para os usuários ganharem recompensas e pagarem contas impulsionaram o crescimento da Helium. Além disso, a popularidade atual por trás do telefone Solana Saga e da tendência BONK ajuda a manter o HNT funcionando.

As altcoins provavelmente permanecerão elevadas nas próximas sessões, e as previsões otimistas para 2024 fazem com que mereçam a atenção dos investidores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.