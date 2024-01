Os preços das criptomoedas se recuperaram em 2023, à medida que o prolongado inverno cripto deu lugar a uma nova primavera cripto. Como resultado, a capitalização de mercado total de todas as criptomoedas disparou para mais de $1,6 trilhão, adicionando mais de $600 bilhões em valor desde janeiro. A maioria das altcoins estava em alta, com o preço do Bitcoin subindo mais de 180% em relação às suas mínimas de dezembro.

Pepe e Bonk superaram a maioria das moedas

Enquanto a maioria das altcoins, como Ethereum, Litecoin e Solana, teve forte alta, as meme coins foram os tokens com melhor desempenho durante o ano. O Bonk, que é um token Solana lançado em dezembro, saltou mais de 7.000% desde o seu nível mais baixo. Essa valorização elevou sua capitalização de mercado total para mais de $1,2 bilhão, uma quantia significativa.

BO Bonk também viu o número de seus detentores aumentar para mais de 526 mil, de acordo com o SolScan. Embora a maioria destes detentores sejam pequenos, a realidade é que Bonk criou muitos milionários ao longo do caminho.

Bonk não foi a única moeda meme que prosperou em 2023. Pepe, um novo token com tema de sapo, também subiu, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 528 milhões. Assim como o Bonk, o token também criou muitos milionários, embora não tenha grande utilidade.

Houve outras moedas meme que dispararam, mas não chegaram às manchetes. Samoyedcoin, uma moeda meme para o ecossistema Solana, também se recuperou, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 86 milhões.

Esse desempenho significa que há ainda mais demanda por moedas meme. Além disso, Shiba Inu e Dogecoin ainda são moedas multibilionárias, embora seu desempenho tenha sido mais fraco do que os novos tokens. Isso também significa que mais tokens poderão surgir à medida que o Fed e outros bancos centrais mudarem de opinião sobre a inflação.

Meme Moguls pode ser o próximo grande sucesso

Neste contexto, muitos traders estão em busca da próxima grande moeda meme que se juntará a Pepe e Bonk em sua notável recuperação. Ainda é muito cedo para prever qual token terá sucesso porque muitos deles já foram lançados.

Alguns analistas acreditam que Meme Moguls pode ser a próxima grande novidade na indústria de moedas meme. Para começar, Meme Moguls, cujo token é MGLS, é um próximo token meme que está atualmente em pré-venda. Em poucos dias, o token já arrecadou mais de US$ 650 mil de investidores.

O token MGLS estava sendo vendido a US$ 0,0023 e os desenvolvedores esperam aumentá-lo nos próximos dias à medida que o impulso continuar. Essa tendência está se acelerando depois que eles lançaram um grande sorteio que fará com que os vencedores sortudos ganhem cerca de US$ 20 mil em tokens MGLS.

Os Meme Moguls provavelmente se beneficiarão dos principais ventos favoráveis na indústria de criptomoedas. Há esperanças crescentes de que Federal Reserve e outros bancos centrais comecem a cortar as taxas em 2024. Outros que deverão cortar são o Banco de Inglaterra e o BCE.

Além disso, há esperanças crescentes de que a SEC aprove um ETF Bitcoin no curto prazo. Além disso, o halving do Bitcoin acontecerá em abril. Na maioria dos casos, o Bitcoin e outras altcoins tendem a ter um bom desempenho antes de um evento de redução pela metade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.