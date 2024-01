Osmosis (OSMO) se destacou como um desempenho notável em dezembro, testemunhando um impressionante aumento de 185,72% nos últimos 30 dias. Enquanto o mercado observa ansiosamente a trajetória do OSMO, outro jogador, um novo projeto de criptomoeda chamado Pullix, está causando impacto com sua abordagem única para negociação e sua atual pré-venda de tokens nativos em andamento.

Vamos nos aprofundar nos desenvolvimentos recentes em torno do Osmosis, explorar sua previsão de preço e revelar os detalhes da pré-venda em andamento da Pullix.

Osmosis: notável aumento de preços em dezembro

Osmosis, o appchain DEX construído na Cosmos SDK, tem mostrado uma notável trajetória ascendente nos últimos 30 dias. Com um ganho de 185,72% nesse período, o OSMO demonstrou uma tendência de alta, marcando um aumento de 505,38% no médio prazo e um substancial aumento de 155,83% ao longo do último ano.

Osmosis price chart

Apesar de um elevado nível de volatilidade, Osmosis registou 24 dias verdes nos últimos 30, demonstrando a sua resiliência e favorecimento do mercado.

Previsão de preço OSMO: a perspectiva otimista

Os indicadores técnicos estão pintando um quadro otimista para Osmosis (OSMO). Com um sentimento de alta de 90% e uma leitura do Índice de Medo e Ganância de 73 (Greed), o mercado está otimista. A moeda, atualmente cotada em US$ 1,65, deverá ultrapassar US$ 2,0 até o final do ano.

Os principais níveis de suporte a serem observados são US$ 1,52, US$ 1,49 e US$ 1,46, juntamente com níveis de resistência de US$ 1,58, US$ 1,61 e US$ 1,64, que fornecem referências cruciais para traders e investidores.

O desempenho recente, juntamente com o sentimento positivo, posiciona o OSMO para um crescimento potencial. No entanto, recomenda-se cautela, dada a volatilidade inerente ao mercado de criptomoedas.

Pullix: preenchendo a lacuna na negociação DeFi

À medida que Osmosis continua seu momentum ascendente, a comunidade criptográfica também está animada com a Pullix, uma nova exchange de negociação híbrida desafiando o status quo. A Pullix tem como objetivo preencher a lacuna entre as exchanges descentralizadas e centralizadas, oferecendo aos usuários uma experiência abrangente e segura de negociação.

A Pullix aborda o problema de liquidez no setor de finanças descentralizadas (DeFi) ao adotar uma abordagem híbrida única. Ela se destaca com características como alta liquidez, alavancagem de até 1000:1, zero comissões com spreads reduzidos e um modelo de governança impulsionado pela comunidade. A abordagem híbrida exclusiva da plataforma visa solucionar questões comuns no setor, incluindo altos custos de negociação, falta de variedade de ativos e incertezas regulatórias.

Ao combinar as vantagens das exchanges descentralizadas e centralizadas, a Pullix incentiva os usuários a fornecerem liquidez, garantindo uma liquidez melhor e preços competitivos.

O token PLX nativo, que está atualmente em fase de pré-venda, está no coração do ecossistema da Pullix. Além de facilitar as negociações, os titulares de PLX desfrutam de um mecanismo revolucionário “Trade-to-Earn”, que lhes permite lucrar com a receita diária da exchange. Este modelo inovador de divisão de receitas diferencia a Pullix no espaço criptográfico.

A pré-venda do PLX, atualmente em estágio 4, arrecadou US$ 1.603.843, restando 54,2%.

Conclusão

No cenário em constante evolução da criptomoeda, a ascensão conjunta de Osmosis e Pullix é cativante. O impulso de alta do OSMO e a abordagem inovadora da Pullix destacam o potencial para mudanças transformadoras na esfera de negociação de criptomoedas.

À medida que a pré-venda Pullix avança e a previsão de preços do OSMO gera entusiasmo, os investidores encontram-se na intersecção entre inovação e oportunidade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.