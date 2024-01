As ações da MicroStrategy saltam à medida que a empresa compra 14.620 BTC adicionais

A MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) adquiriu 14.620 bitcoins adicionais por US$ 615,7 milhões, anunciou o fundador e presidente da empresa, Michael Saylor. A nova compra foi realizada ao preço médio de US$ 42.110.

A notícia coincidiu com mais um aumento no preço de suas ações MSTR, que subiu ligeiramente no pré-mercado antes de saltar rapidamente mais de 3% logo após a abertura dos mercados na quarta-feira.

As ações da MSTR sobem à medida que a MicroStrategy compra mais Bitcoin

Em 26 de dezembro de 2023, as participações em bitcoins da MicroStrategy atingiram um total de 189.150 BTC. A aquisição total de BTC da empresa agora custa aproximadamente US$ 5,9 bilhões, com o valor adquirido a um preço médio de US$ 31.168 por BTC.

Ao preço atual do BTC de US$ 43 mil, a aposta Bitcoin da MicroStrategy vale impressionantes US$ 8,1 bilhões. Isso significa que a empresa tem um lucro potencial de US$ 2,1 bilhões. A empresa comprou o Bitcoin em agosto de 2020.

As duas compras mais recentes antes do anúncio de hoje foram os 5.445 bitcoins avaliados em mais de US$ 147 milhões em setembro, e os 16.130 BTC comprados por mais de US$ 593 milhões anunciados em novembro.

MicroStrategy has acquired an additional 14,620 BTC for ~$615.7 million at an average price of $42,110 per #bitcoin. As of 12/26/23, @MicroStrategy now hodls 189,150 $BTC acquired for ~$5.9 billion at an average price of $31,168 per bitcoin. $MSTR https://t.co/PKfYY59sTW — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 27, 2023

Em meio à expectativa de mais ganhos para o Bitcoin está o aumento constante no preço das ações da MSTR. Em 2023, as ações da empresa viram o seu valor disparar mais de 328%. Isso superou a vantagem de cerca de 160% do Bitcoin.

Notavelmente, a MSTR também superou algumas das principais ações da indústria de tecnologia, incluindo a recuperação de 245% da Nvidia no acumulado do ano e os ganhos acumulados no ano de 187% da Meta Platform.

O MSTR estava sendo negociado a US$ 624 por volta das 9h56 ET do dia 27 de dezembro de 2023.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.