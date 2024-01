Cardano supera obstáculo importante enquanto analista compartilha previsão otimista de ADA

Cardano (ADA) quebrou acima de US$ 0,63 após o impulso ascendente de hoje. O ADA subiu cerca de 3% nas últimas 24 horas e parece pronto para uma continuação de alta. Cardano viu um aumento no interesse do público nas últimas semanas, à medida que o sentimento se tornou otimista em relação à criptografia.

Preço Cardano no nível chave

Copy link to section

De acordo com o analista de criptografia Ali, o preço do token Cardano pode subir e testar novamente os níveis de maio de 2022 caso os touros consigam se manter acima dos níveis atuais. O analista de fato aponta US$ 0,63 como a área na qual Cardano poderia lançar a próxima fase de seu movimento ascendente.

Ali disse em uma postagem no X que a criptomoeda formou um triângulo simétrico no gráfico de 4 horas. Com esta perspectiva técnica, o nível crucial que os touros podem precisar ver “um fechamento sustentado da vela” está acima da linha de $ 0,63.

“Tal movimento desencadeará um rompimento que poderá preparar o terreno para que o $ADA suba para US$ 0,78”, observou o analista.

On the 4-hour chart, #Cardano is shaping up a symmetrical triangle! The crucial point to watch is a sustained candlestick close above $0.63.



Such a move will trigger a breakout that could set the stage for $ADA to rally toward $0.78. pic.twitter.com/AKSo95k7x9 — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Conforme compartilhado, o par ADA/USD nas 4 horas está preparado para um rompimento acima da linha de tendência superior do triângulo simétrico.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Os principais obstáculos acima dos níveis de preços destacados podem estar em US$ 0,64 e US$ 0,67, com uma possível alta para US$ 0,78. Isto sugere um aumento de 24%, o que é alcançável, dado que a ADA subiu 68% no mês passado. Um rompimento pode fazer com que o par ADA/USD atinja o nível psicológico de US$ 1.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Notavelmente, o token nativo de Cardano atingiu um máximo histórico acima de US$ 3 durante o último mercado altista.

Olhando para Cardano em 2024

Copy link to section

A perspectiva positiva para ADA surge no momento em que a comunidade Cardano aguarda o hard fork Chang, um evento de rede que iniciará o período de inicialização do modelo de governança de Cardano. Espera-se que o hard fork avance a plataforma de contratos inteligentes em direção à governança comunitária plena via Voltaire.

De acordo com a plataforma de desenvolvimento Cardano Emurgo, o hard fork Chang é uma das muitas coisas positivas que podemos esperar para a rede blockchain em 2024.

Outros desenvolvimentos incluirão o lançamento de dApps de terceiros no Cardano, novas integrações para a carteira nativa Yoroi e interoperabilidade à medida que o ecossistema DeFi da rede cresce.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.