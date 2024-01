O Uber busca um novo preço recorde enquanto os analistas mantêm uma classificação de compra: você deveria?

(NYSE:UBER) quebrou a resistência potencial de US$ 60 em meio a crescentes apostas otimistas. As ações foram negociadas a US$ 62, o maior valor desde março de 2021, aquém do recorde de US$ 64 em fevereiro de 2021. Mas os compradores do Uber ainda não terminaram, pois os analistas acreditam que as ações têm potencial de valorização de mais de 20%.

Oppenheimer e Fox Advisors estão otimistas de que o Uber possa prosseguir para o preço de US$ 75. Os analistas do Citi têm uma visão semelhante, mantendo um sentimento otimista em relação às ações de carona. O Citi vê fundamentos sólidos da Uber, citando múltiplas expansões e impulso favorável no setor de Internet. Os analistas acompanhados pelo TipRanks são um pouco conservadores, mantendo uma meta média de US$ 64,79 para as ações. No entanto, as classificações de alta têm previsões altas de até US$ 76.

As classificações robustas da Uber são fundamentalmente respaldadas. Os ganhos das ações seguiram-se às notícias do mercado de ações de que a Uber estava a aderir ao S&P 500. A inclusão é positiva para a Uber, pois torna as ações acessíveis a mais investidores e fundos. No entanto, a inclusão apenas adicionou combustível a uma ação que já estava atraindo interesse altista.

No acumulado do ano, o Uber subiu quase 150%. Os ganhos contradizem uma queda de mais de 50% nas ações em 2022, enquanto a empresa caminhava no território da falta de rentabilidade. A Uber também ficou à mercê dos ursos, já que questões de liderança e direitos dos motoristas causaram impasses. Como mostra o recente desempenho das ações, a empresa agora está aparentemente fora de perigo.

A empresa teve um ano de 2023 excelente. No primeiro trimestre, as viagens atingiram um máximo trimestral de 2,1 mil milhões. A receita aumentou 49%, para US$ 8,6 bilhões (₤6,75 bilhões), acima das estimativas. Durante a teleconferência de resultados, a Uber disse que espera um ano recorde. A visão foi reforçada por um lucro líquido positivo no terceiro trimestre, em comparação com um prejuízo no ano passado. Espera-se desempenho e crescimento favoráveis quando a Uber divulgar os resultados do quarto trimestre no início do próximo ano. Tal como informou Invezz, as principais inovações apoiam o crescimento, esperando-se que as notícias recentes da S&P sejam um impulso adicional. Mas será que a trajetória positiva das ações continuará, de acordo com as estimativas dos analistas?

Análise técnica do UBER – um obstáculo importante aos 64 anos?

Source – TradingView

A análise técnica da Uber revela sinais de que uma ação deverá continuar a gerar ganhos. Os indicadores de volume mostram interesses otimistas. O RSI indica o domínio dos compradores sobre as ações, com o impulso permanecendo forte acima de US$ 60.

No entanto, a possibilidade de o Uber atingir US$ 75 depende de os compradores vencerem a batalha técnica entre US$ 62 e US$ 64. As ações desaceleraram ligeiramente neste nível, o que as impediu em 2021. Como tal, o preço da Uber pode enfrentar uma correção antes de uma nova progressão. As estimativas de consenso que apoiam a meta média de US$ 64 no TipRanks também reforçam a visão. Pelo contrário, um rompimento bem-sucedido de US$ 64 colocará o Uber em um novo preço recorde.

Resumo

As ações da Uber estão em alta, mas o sentimento pode mudar à medida que o preço atinge uma resistência crucial acima de US$ 60. Uma possível correção se aproxima, mas o momentum é forte o suficiente para forçar um rompimento. Uma meta de analistas de US$ 75 é realista, já que o Uber permanece fundamentalmente forte. Comprar Uber é recomendado em uma correção ou após um rompimento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.