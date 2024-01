O XRP da Ripple e a moeda meme Memeinator estão capturando a atenção dos investidores de criptomoedas à medida que 2023 chega ao fim. O XRP tem estado em destaque desde que venceu o caso movido contra ele pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos, enquanto a pré-venda do MMTR tem se destacado no espaço das criptomoedas de meme.

Recentemente, um analista previu que o XRP está caminhando para os $2.500 à medida que entramos em 2024.

Ripple (XRP): uma previsão ousada de US$ 2.500

Copy link to section

O XRP, atualmente cotado a $0,637, tem chamado a atenção com um aumento de 77,52% no último ano.

Apesar dos desafios do mercado, os entusiastas estão atentos às potenciais oportunidades de crescimento. A recente previsão ousada de um aumento de 385.464% para US$ 2.500 feita por um analista, com base em insights de um banqueiro bem relacionado, adiciona uma dimensão intrigante à trajetória futura do XRP.

O analista, conhecido como EGRAG Crypto, revelou uma conversa com um banqueiro que destacou o potencial ciclo de uma década do XRP, traçando paralelos com o período de 2013 a 2017, mas estendido por mais do que o dobro da duração. O banqueiro enfatizou a importância do XRP em lidar com desafios de liquidez durante desacelerações econômicas. A chamada para ação é clara – acumular XRP como uma solução potencial para problemas de liquidez em momentos de desaceleração econômica.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Apesar do XRP ser negociado abaixo de $0,65, a revelação do analista despertou um renovado interesse, com um aumento de 15% no volume de negociação nas últimas 24 horas. À medida que as incertezas econômicas globais persistem, a posição única do XRP como uma potencial solução de liquidez pode influenciar sua trajetória futura.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O token MMTR do Memeinator competindo com gigantes das criptomoedas de meme

Copy link to section

Em uma narrativa criptográfica paralela, a pré-venda contínua de tokens MMTR do Memeinator está ganhando força à medida que o projeto se posiciona como a moeda meme definitiva, com o objetivo de dominar o espaço criptográfico com marketing poderoso, lançamentos inovadores e um jogo de ação exclusivo. Atualmente, no Estágio 10, a pré-venda arrecadou US$ 2.570.575 de um total de US$ 2.821.120, com um bônus de Natal de 10% para compras superiores a US$ 5.000.

A tokenomics do MMTR revela alocações estratégicas, incluindo 62,5% para pré-venda, 15% para marketing e listagens CEX, 10% para desenvolvimento, 5% para provisão de liquidez cambial e 7,5% para o pool de competição. O roteiro descreve as fases principais, desde a definição de coordenadas até a liberação do Memeinator, busca e destruição de memes menores, até o objetivo final de dominar os memes.

O Memeinator possui uma equipe forte, incluindo Marco Tonetti, Chefe de Produto, e Dylan Lee, Chefe de Comunidade, trazendo conhecimentos diversos para o projeto. O token MMTR não é apenas um meme; promete utilidade genuína, oferecendo acesso e vantagens em novos produtos como o Memescanner e o Memeinator Game.

Conclusão

Copy link to section

À medida que o XRP traça um caminho potencial para um crescimento substancial e o token MMTR do Memeinator ganha impulso em sua pré-venda, os entusiastas de criptomoeda se encontram em uma encruzilhada de oportunidades.

No entanto, a imprevisibilidade do mercado exige vigilância, e os investidores são incentivados a abordar esses desenvolvimentos com uma perspectiva equilibrada. Se o aumento do XRP se concretizar ou se o MMTR cumprir seu ambicioso roadmap, o cenário cripto continua sendo um espaço de intriga e potencial transformação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.