SEC poderia notificar os emissores de ETF Bitcoin sobre sua aprovação já na próxima semana: Reuters

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) poderia notificar os requerentes de ETF Bitcoin à vista sobre o aval do regulador às suas propostas já na terça-feira da próxima semana, disse a Reuters em um relatório no sábado, 30 de dezembro.

Faltariam apenas alguns dias para o prazo previsto de 10 de janeiro de 2024 para a SEC divulgar uma decisão sobre o pedido ARK Invest e 21Shares.

As empresas enviam alterações finais antes da aprovação do ETF Bitcoin spot

Os relatórios de hoje chegam apenas um dia depois de BlackRock, ARK Invest e 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton e VanEck terem apresentado alterações finais em seus registros S-1. A SEC estabeleceu sexta-feira como o prazo para os candidatos apresentarem as revisões finais descrevendo detalhes como taxas e “participantes autorizados” (APs).

A BlackRock nomeou o JPMorgan e a Jane Street como seus participantes autorizados, enquanto a Fidelity e a WisdomTree divulgaram a Jane Street como a corretora designada para seus ETFs. A Invesco escolheu Virtu e JPMorgan.

Em termos de taxas, a Invesco Galaxy indicou uma taxa zero por seis meses e os primeiros US$ 5 bilhões de seu ETF Bitcoin. No entanto, a sua taxa de patrocinador é fixada em 0,59%, enquanto a da Fidelity é consideravelmente inferior, em 0,39%.

Outro detalhe importante estava no S-1 alterado da Bitwise, que afirmava que uma entidade não identificada iria semear seu ETF Bitcoin (BITB) com US$ 200 – muito mais do que os US$ 10 milhões iniciais da BlackRock.

Comentários recentes do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon

Quanto aos detalhes dos “participantes autorizados” nomeados, que se referem essencialmente a uma empresa estabelecida selecionada para orientar o fluxo de fundos para o ETF, uma coisa se destacou: o JPMorgan.

O banco é o maior participante designado não apenas no ETF Bitcoin da BlackRock, mas também para outros candidatos. No entanto, a posição do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, sobre Bitcoin e criptografia tem sido sobre como a classe de ativos é para os criminosos. Há poucos anos, o chefe do JPMorgan disse que “fecharia” a criptografia se fosse o governo.

Ele disse aos legisladores durante uma audiência no Senado no início deste mês:

“Sempre me opus profundamente à criptografia, Bitcoin, etc.… o verdadeiro caso de uso é para criminosos, traficantes de drogas, lavagem de dinheiro, evasão fiscal. Essa é a utilidade”,

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.