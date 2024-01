Shiba Inu (SHIB) está causando impacto com sua taxa de queima de SHIB em ascensão e um impressionante aumento de 28,30% no preço ao longo do último mês. Embora os efeitos da taxa de queima ainda não sejam significativos, pelo menos a criptomoeda meme tem alguns ganhos para mostrar.

Enquanto isso, um novo player, uma nova moeda meme Meme Moguls, está ganhando força no mercado como uma alternativa ao fenômeno Shiba Inu.

Aumento da taxa de queima de Shiba Inu

Shiba Inu, reconhecida como uma das moedas meme proeminentes no espaço das criptomoedas, experimentou um aumento notável de 28,30% em seu preço no mês passado. Apesar da recente queda de 0,56% nas últimas 24 horas, a resiliência de Shiba Inu, com um aumento de 30% no ano passado, chamou a atenção dos entusiastas de criptomoedas em todo o mundo.

Shiba Inu price chart

Este aumento é acompanhado por um desenvolvimento fascinante – a taxa de queima do SHIB disparou em surpreendentes 2.752,41%. A queima de 410,698 trilhões desde o início das queimadas alimentou a curiosidade entre traders e investidores. Transações notáveis de queima de endereços individuais, juntamente com a integração do Shibarium, uma solução de camada 2 construída no Ethereum, contribuíram para a evolução da utilidade do Shiba Inu além de suas origens de moeda meme.

A trajetória geral do Shiba Inu permanece positiva após a integração do Shibarium expandir a utilidade do Shiba Inu, facilitando NFTs, aplicativos de metaverso e jogos. O Shibarium processa mais de 7,8 milhões de transações diariamente, ostentando 1,3 milhão de endereços de carteira exclusivos.

Meme Moguls: uma alternativa crescente de moeda meme

Em meio à jornada notável de Shiba Inu, um novo concorrente entrou na arena criptográfica: Meme Moguls. Posicionado como uma alternativa ao Shiba Inu, o Meme Moguls está ganhando força à medida que sua pré-venda ganha ritmo.

O que é Meme Moguls?

Meme Moguls está prestes a ser o primeiro mercado de ações e bolsa apoiado por memes do mundo, oferecendo aos usuários uma oportunidade única de interagir com ativos inspirados em memes.

A plataforma introduz um envolvente jogo “play-to-earn” que mergulha os jogadores no mundo fantástico da negociação de ativos de memes. Isso capacita os usuários a comprar, vender e negociar ativos de memes, semelhante à negociação tradicional de ações e criptomoedas.

Com uma estratégia de pré-venda projetada para criar 100 milionários nos primeiros 3 meses de lançamento, o Meme Moguls pretende ser o próximo token 100x, semelhante às histórias de sucesso de Pepe, Shiba Inu ou Dogecoin.

Para atrair os participantes, o Meme Moguls oferece recompensas exclusivas, uma comunidade vibrante para engajamento e NFTs exclusivos ganhos por meio de conquistas no jogo. Seus estágios contínuos de pré-venda de token MGLS também apresentam uma oferta de US$ 10.000 para o usuário mais ativo no Twitter no final de cada estágio e um aumento de preço no início de cada estágio.

Até o momento, a pré-venda estava em sua terceira fase e já havia arrecadado US$ 1.155.658. Um MGLS custava US$ 0,0025. Você pode participar da pré-venda visitando o site oficial.

Conclusão

À medida que Shiba Inu continua sua trajetória ascendente e Meme Moguls emerge como uma alternativa formidável no cenário das criptomoedas memecoins, o próximo ano pode ser dinâmico para ativos baseados em memes.

Mas, independentemente da escolha da moeda meme, os investidores devem permanecer vigilantes devido à natureza extremamente volátil do mercado criptográfico.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.