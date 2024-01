A principal criptomoeda meme, Dogecoin, continua registrando flutuações notáveis, sinalizando a volatilidade do mercado de criptomoedas. Apesar das quedas de valor, impulsionadas pela reação dos investidores e pelas mudanças na dinâmica do mercado, os analistas confiam que o DOGE e o novo participante Shiba Memu (SHMU) florescerão em 2024.

Dogecoin atinge máximos recordes

Copy link to section

A principal criptomoeda meme, Dogecoin, tem enfrentado dificuldades, com seu preço caindo mais de 16% nos últimos 21 dias. A queda ocorreu depois que o DOGE não conseguiu ultrapassar os $0,11. Apesar das tendências significativas de baixa, a altcoin lutou para manter suas ações de preço acima do suporte em $0,087.

Além disso, o DOGE parece pronto para uma recuperação em direção a $0,15 – $0,20. Big Chonics, um analista técnico renomado, revelou que o Dogecoin está formando um padrão de bandeira de alta, o que pode catalisar rápidas tendências de alta para novas máximas.

Além disso, o analista de Bitcoin Jackis afirmou que cada ciclo do DOGE tem sido de certa forma semelhante, acrescentando que a especulação crescente de que Elon Musk’s X integrará o token para serviços de pagamento impulsionará o DOGE em 2024. Jackis acredita que isso pode ser o que a criptomoeda meme espera para se valorizar em direção a $1.

Each cycle kinda different and yet also kinda same ✍️



Here is the $DOGE time + percentage drop comparison. Will it go to 1$ this cycle? Maybe, let's find out



But good to note that @elonmusk announced that X will launch payment services in 2024! ✍️ https://t.co/LrHJv5wui5 pic.twitter.com/VujXSLDP8M — JACKIS (@i_am_jackis) December 29, 2023

O sucesso iminente da Shiba Memu

Copy link to section

A Shiba Memu tem dominado o espaço das criptomoedas meme com suas narrativas únicas e uma pré-venda massiva – arrecadou mais de $4,9 milhões até agora. A altcoin está entre os principais ativos de pré-venda com potencial para se valorizar em 2024. O projeto utiliza software de inteligência artificial para aumentar suas capacidades de marketing, visando um crescimento exponencial para liderar o mercado cripto.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

O sucesso na pré-venda da Shiba Memu indica a confiança dos investidores no token. É provável que o SHMU exploda à medida que as criptomoedas meme se preparam para liderar o próximo rali abrangente do mercado. No entanto, a Shiba Memu permanece vulnerável a flutuações selvagens. Portanto, os entusiastas devem aplicar táticas de gerenciamento de risco para evitar perdas massivas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O SHMU aguarda listagens em exchanges, o que poderia desencadear substanciais rallys de preço, à medida que a pré-venda se aproxima do fim.

O futuro das criptomoedas meme

Copy link to section

Pode ser um desafio prever o que o futuro reserva para a indústria de criptomemes. A luta atual do Dogecoin e o futuro previsto de Shiba Memu destacam a natureza volátil desses ativos.

À medida que o mercado de moedas meme navega em águas imprevisíveis, ele testemunha uma atenção crescente de entusiastas e investidores casuais. Enquanto isso, a conexão entre o envolvimento da comunidade, as amplas forças do mercado e as mídias sociais faz com que as criptomoedas meme mereçam a consideração dos investidores.

Você pode encontrar mais informações sobre o SHMU em seu site.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.