Os investidores em Bitcoin encerraram 2023 com uma nota positiva, e o novo ano provavelmente será tão favorável para eles, de acordo com Mark Mobius, fundador da Mobius Capital Partners.

Mobius vê Bitcoin em US$ 60.000 em 2024

Copy link to section

Mobius prevê que a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado atingirá US$ 60.000 em 2024, o que sugere uma valorização de mais de 40% a partir daqui. Vale ressaltar aqui que o gestor do fundo foi preciso ao alertar sobre um declínio acentuado do Bitcoin para US$ 20.000 em 2022.

Recentemente, em uma conversa com pessoas da CNBC, ele concordou que não havia uma “justificativa específica para essa previsão”, exceto pelo fato de que parece cada vez mais provável que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprove um fundo de investimento em Bitcoin (BTC) a curto prazo.

Muitos acreditam que o ETF Bitcoin aumentará significativamente o interesse institucional na criptomoeda, que normalmente tende a se traduzir em valorização de preços.

Desde que Mobius se mostre correto novamente em sua previsão sobre o Bitcoin, é concebível que outros nomes de criptomoedas, incluindo os recentemente lançados, como Shiba Memu, também se beneficiem, já que o BTC é um indicador do mercado de criptomoedas.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Shiba Memu é alimentado por uma moeda meme nativa

Copy link to section

Shiba Memu permite que você se beneficie da força no espaço das criptomoedas, ao mesmo tempo que lhe dá exposição ao mercado de inteligência artificial imensamente em foco.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Vamos explorar primeiro o lado criptográfico do Shiba Memu.

Shiba Memu é alimentado por uma moeda meme nativa que chama de “SHMU”. Embora possa haver risco envolvido no investimento em moedas meme, é preciso lembrar também que é um mercado que cresceu das cinzas em 2020 para evocar uma avaliação de mais de US$ 20 bilhões até o final de 2022.

A SHMU recentemente encerrou sua pré-venda, que arrecadou um total de mais de $4,9 milhões. Agora, espera-se que ela seja “listada em breve”, conforme indicado em seu site, o que historicamente tende a desencadear o próximo rali em uma criptomoeda.

Interessado em saber mais sobre o Shiba Memu? Acesse o site neste link.

Como Shiba Memu (SHMU) utiliza IA?

Copy link to section

Agora, vamos examinar o lado da inteligência artificial de Shiba Memu.

De acordo com o White Paper em seu site, a plataforma aproveita a IA não apenas para criar conteúdo promocional, mas também para divulgá-lo na internet. Portanto, você pode pensar em Shiba Memu essencialmente como uma potência de marketing.

Na verdade, o White Paper diz que Shiba Memu é tão eficiente quanto 100 agências de marketing juntas.

Mais importante ainda, não é como se você já estivesse tarde demais para investir em inteligência artificial. A Statista projeta que esse mercado crescerá cerca de dez vezes entre agora e o final desta década. E você pode aproveitar esse crescimento rápido com uma posição na moeda nativa de meme SHMU.

Você pode descobrir como investir no Shiba Memu em alguns passos simples em seu site aqui.

SHMU também poderia se beneficiar de outros ventos favoráveis

Copy link to section

Existem alguns ventos favoráveis, além de um ETF de Bitcoin à vista, que poderiam impulsionar o espaço das criptomoedas, incluindo Shiba Memu, neste ano.

Para começar, é amplamente esperado que o Federal Reserve dos EUA reduza as taxas em 2024, o que geralmente aumenta o interesse em ativos de risco, como ações e criptomoedas. Membros do FOMC recentemente sinalizaram três cortes de taxas neste ano, conforme relatado pela Invezz.

Além disso, há o halving do bitcoin programado para abril de 2024. É quando o fornecimento total de BTC cai pela metade e resulta em um aumento significativo no preço por moeda.

Observe que outros especialistas até preveem um rali ainda mais agressivo no Bitcoin este ano. A CoinFund, uma empresa de capital de risco, por exemplo, espera que a maior criptomoeda do mundo atinja meio milhão de dólares em 2024.

Clique aqui para obter mais detalhes sobre Shiba Memu e sua moeda meme nativa, o “SHMU”.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.